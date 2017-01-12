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Агент: Погребняк едет с "Динамо" на сбор

Олег Артемов, агент форварда “Динамо” Павла Погребняка, рассказал о будущем футболиста.

"Новостей нет. “Динамо” не выходило на меня по поводу Погребняка. У Павла – действующий контракт с клубом, он едет с командой на сбор", – цитирует агента "СЭ".
Теги: Погребняк Динамо
Сегодня, 08:38
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№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 09:57) #
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online

один из самых убогих трансферов, по-моему, просто распил бабок
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 09:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
как в песне поется и выбросить это говно жалко и с собой взять в тяжесть вот так то паша палено
Регистрация: 1.04.2013
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