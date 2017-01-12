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Мартин Иранек: если бы не Карпин, может, до сих пор играл бы в "Спартаке"
Защитник Мартин Иранек, в свои 37 лет выступающий за чешский «Пршибрам», рассказал о том, из-за чего сложился его уход из «Спартака».
– «Спартак» навсегда в моем сердце. Что бы ни случилось, я все равно мясной. Все-таки шесть лет в команде – серьезный срок. Такое невозможно забыть. Я же рассказывал вам, что в свое время получил в Чехии диплом мясника? Рубил свиные туши.
– Если бы Карпин не выставил вас на трансфер в 2010-м…
– Думаю, что я и по сей день играл бы в «Спартаке».
– Напомните, чем вы его так разозлили?
– Тем летом в Москве был смог, и мы отправились тренироваться куда-то в Прибалтику. За несколько дней до игры вшестером пошли гулять вечером, вернулись после отбоя…
– Насколько поздно?
– Не помню уже, может, часа на два-три позже положенного. Я сразу признал, что такое поведение недопустимо. Был готов понести любое наказание: штраф, перевод в дубль. Но Карпину этого показалось мало – он выставил нас с Саенко на трансфер.
– Почему именно вас двоих?
– Не ко мне вопрос. Оказались крайними. Видимо, я просто не входил в планы тренера, он рассчитывал на Пареху и Сухи. А опоздание стало хорошим поводом, чтобы от меня избавиться. Считаю так: каким бы ни было нарушение режима, нельзя вот так сразу выставлять игрока на трансфер. По крайней мере, я больше ни в одном клубе такого не видел.
– Саенко недавно заявил, что сейчас даже руку Карпину не пожал бы. А вы?
– Я не из тех людей, кто будет таить обиду. Умею прощать, ничего сложного в этом нет. Конечно, было неприятно, но я и сам понимал, что поступил неправильно. Теперь я вижу немало положительных моментов в том, что карьера сложилась именно так. Из «Спартак» я перешел в «Бирмингем» и выиграл Кубок футбольной лиги. Сыграть решающий матч на «Уэмбли» против «Арсенала», при 80 тысячах болельщиков – это же мечта! Ради таких моментов и играют в футбол. Так что спасибо Карпину, что так все получилось. Кстати, мы с ним не так давно пересеклись в ресторане, после матча «Томи» с «Торпедо» Армавир. Нормально пообщались.
– Почему у Карпина не сложилось после ухода из «Спартака»?
– У него еще все впереди, он не настолько возрастной тренер. Но когда мы работали вместе в «Спартаке», было видно, что ему не хватает опыта. Для меня он был скорее игроком, чем тренером. Слишком много эмоций. Бывало, русский игрок и иностранец плохо тренируются, Карпин русскому напихает, а иностранцу ничего не скажет. А еще постоянные штрафы за лишний веc – сто долларов за каждые сто граммов...
Советский спорт
– «Спартак» навсегда в моем сердце. Что бы ни случилось, я все равно мясной. Все-таки шесть лет в команде – серьезный срок. Такое невозможно забыть. Я же рассказывал вам, что в свое время получил в Чехии диплом мясника? Рубил свиные туши.
– Если бы Карпин не выставил вас на трансфер в 2010-м…
– Думаю, что я и по сей день играл бы в «Спартаке».
– Напомните, чем вы его так разозлили?
– Тем летом в Москве был смог, и мы отправились тренироваться куда-то в Прибалтику. За несколько дней до игры вшестером пошли гулять вечером, вернулись после отбоя…
– Насколько поздно?
– Не помню уже, может, часа на два-три позже положенного. Я сразу признал, что такое поведение недопустимо. Был готов понести любое наказание: штраф, перевод в дубль. Но Карпину этого показалось мало – он выставил нас с Саенко на трансфер.
– Почему именно вас двоих?
– Не ко мне вопрос. Оказались крайними. Видимо, я просто не входил в планы тренера, он рассчитывал на Пареху и Сухи. А опоздание стало хорошим поводом, чтобы от меня избавиться. Считаю так: каким бы ни было нарушение режима, нельзя вот так сразу выставлять игрока на трансфер. По крайней мере, я больше ни в одном клубе такого не видел.
– Саенко недавно заявил, что сейчас даже руку Карпину не пожал бы. А вы?
– Я не из тех людей, кто будет таить обиду. Умею прощать, ничего сложного в этом нет. Конечно, было неприятно, но я и сам понимал, что поступил неправильно. Теперь я вижу немало положительных моментов в том, что карьера сложилась именно так. Из «Спартак» я перешел в «Бирмингем» и выиграл Кубок футбольной лиги. Сыграть решающий матч на «Уэмбли» против «Арсенала», при 80 тысячах болельщиков – это же мечта! Ради таких моментов и играют в футбол. Так что спасибо Карпину, что так все получилось. Кстати, мы с ним не так давно пересеклись в ресторане, после матча «Томи» с «Торпедо» Армавир. Нормально пообщались.
– Почему у Карпина не сложилось после ухода из «Спартака»?
– У него еще все впереди, он не настолько возрастной тренер. Но когда мы работали вместе в «Спартаке», было видно, что ему не хватает опыта. Для меня он был скорее игроком, чем тренером. Слишком много эмоций. Бывало, русский игрок и иностранец плохо тренируются, Карпин русскому напихает, а иностранцу ничего не скажет. А еще постоянные штрафы за лишний веc – сто долларов за каждые сто граммов...
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