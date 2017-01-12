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Мартин Иранек: если бы не Карпин, может, до сих пор играл бы в "Спартаке"

Защитник Мартин Иранек, в свои 37 лет выступающий за чешский «Пршибрам», рассказал о том, из-за чего сложился его уход из «Спартака».

– «Спартак» навсегда в моем сердце. Что бы ни случилось, я все равно мясной. Все-таки шесть лет в команде – серьезный срок. Такое невозможно забыть. Я же рассказывал вам, что в свое время получил в Чехии диплом мясника? Рубил свиные туши.

– Если бы Карпин не выставил вас на трансфер в 2010-м…

– Думаю, что я и по сей день играл бы в «Спартаке».

– Напомните, чем вы его так разозлили?

– Тем летом в Москве был смог, и мы отправились тренироваться куда-то в Прибалтику. За несколько дней до игры вшестером пошли гулять вечером, вернулись после отбоя…

– Насколько поздно?

– Не помню уже, может, часа на два-три позже положенного. Я сразу признал, что такое поведение недопустимо. Был готов понести любое наказание: штраф, перевод в дубль. Но Карпину этого показалось мало – он выставил нас с Саенко на трансфер.

– Почему именно вас двоих?

– Не ко мне вопрос. Оказались крайними. Видимо, я просто не входил в планы тренера, он рассчитывал на Пареху и Сухи. А опоздание стало хорошим поводом, чтобы от меня избавиться. Считаю так: каким бы ни было нарушение режима, нельзя вот так сразу выставлять игрока на трансфер. По крайней мере, я больше ни в одном клубе такого не видел.

– Саенко недавно заявил, что сейчас даже руку Карпину не пожал бы. А вы?

– Я не из тех людей, кто будет таить обиду. Умею прощать, ничего сложного в этом нет. Конечно, было неприятно, но я и сам понимал, что поступил неправильно. Теперь я вижу немало положительных моментов в том, что карьера сложилась именно так. Из «Спартак» я перешел в «Бирмингем» и выиграл Кубок футбольной лиги. Сыграть решающий матч на «Уэмбли» против «Арсенала», при 80 тысячах болельщиков – это же мечта! Ради таких моментов и играют в футбол. Так что спасибо Карпину, что так все получилось. Кстати, мы с ним не так давно пересеклись в ресторане, после матча «Томи» с «Торпедо» Армавир. Нормально пообщались.

– Почему у Карпина не сложилось после ухода из «Спартака»?

– У него еще все впереди, он не настолько возрастной тренер. Но когда мы работали вместе в «Спартаке», было видно, что ему не хватает опыта. Для меня он был скорее игроком, чем тренером. Слишком много эмоций. Бывало, русский игрок и иностранец плохо тренируются, Карпин русскому напихает, а иностранцу ничего не скажет. А еще постоянные штрафы за лишний веc – сто долларов за каждые сто граммов...

Советский спорт
Теги: Спартак
Сегодня, 08:47
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6
(1)
№6 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 09:43) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Donald Kuk
Прав Мартин, Карпин нашел повод слить его из команды.

смысл..одного из ..где найти трудно..
то есть,Валера сам себе могилу копал..

извиняюсь,немного запутался(Зима блин)..
Регистрация: 14.12.2011
№5 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 09:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: iDEAD
Заголовок аутиста , ни чего нового .

Так и хочется спеть песню супер известной группы the Chemodan


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№4 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 09:20) #
  • 0
  •  (2)

Заголовок аутиста , ни чего нового .
Регистрация: 29.03.2013
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 09:03) #
  • -1
  •  (1)

ну некуй бухать на сборе
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 09:03) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Romella
вот здесь всё правильно сделал Карпин..спортивный режим

Да не.... За нарушение режима - штраф на первый раз. При повторе можно что-то по серьёзнее. Прав Мартин, Карпин нашел повод слить его из команды.
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 08:54) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
вот здесь всё правильно сделал Карпин..спортивный режим
Регистрация: 14.12.2011
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