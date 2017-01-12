РФПЛ и первенство Турции являются самыми возрастными лигами в Европе

Средний возраст игроков РФПЛ составляет 27,1 года, согласно отчету по итогам сезона-2015/16, который выпустил УЕФА.Российская премьер-лига вместе с чемпионатом Турции являются самыми возрастными в Европе. Опережают Россию по этому показателю только Катар (27,2 года), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5).Возраст игроков в чемпионатах Англии, Испании и Италии составляет 26,9 года, во Франции - 26,0, в Германии - 25,4. Самая молодая лига Европы - второй дивизион чемпионата Голландии - 23,1 года.