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РФПЛ и первенство Турции являются самыми возрастными лигами в Европе

Средний возраст игроков РФПЛ составляет 27,1 года, согласно отчету по итогам сезона-2015/16, который выпустил УЕФА.

Российская премьер-лига вместе с чемпионатом Турции являются самыми возрастными в Европе. Опережают Россию по этому показателю только Катар (27,2 года), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5).

Возраст игроков в чемпионатах Англии, Испании и Италии составляет 26,9 года, во Франции - 26,0, в Германии - 25,4. Самая молодая лига Европы - второй дивизион чемпионата Голландии - 23,1 года.

УЕФА
Сегодня, 08:53
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