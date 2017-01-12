Неймар прервал 11-матчевую безголевую серию в "Барселоне"

Бразильский нападающий "Барселоны" Неймар в ответной игре 1/8 финала Кубка Испании с "Атлетиком" (3:1) забил гол, реализовав пенальти.Форвард прервал 11-матчевую безголевую серию в каталонском клубе.Последний раз Неймар отличался за "Барселону" в официальных играх 19 октября в групповом этапе Лиги чемпионов – против "Манчестер Сити" (4:0).