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Егор Титов: очень обидно, что у нас не было карт-бланша, который сегодня есть у штаба Карреры

Бывший тренер "Спартака" Егор Титов рассказал, чего, возможно, не хватало прежнему тренерскому штабу красно-белых во главе с Дмитрием Аленичевым.

– В прошлом году шла дискуссия: чья это команда – еще Аленичева или уже Карреры. Как вы ответите на этот вопрос?

– Команда – Федуна. Не собираюсь дальше конкретизировать. Мне было приятно работать с футболистами очень высокого уровня, просто в определенный момент они перестали в себя верить. Шло постоянное нагнетание, что мешало. Как пошли победы, все расправили крылья.

Нам было сказано: “Вы отвечаете за спортивную составляющую. Кто есть, с теми и работаете”. Очень обидно, что сегодня у штаба Карреры полный карт-бланш, которого у нашего штаба не было.

– Понимаете, что случилось в ответном матче с АЕК?

– Индивидуальные ошибки. Исключительно они привели к поражению. В первом матче, на дикой жаре, мы могли победить, были моменты у Зе Луиша и Зобнина. Забивай хотя бы один мяч – и сейчас мы еще работали бы в “Спартаке”. Команду-то готовил штаб Аленичева. Массимо появился уже на последнем сборе. Люди были готовы физически, бежали, что и подтвердилось по ходу чемпионата, когда победы вырывались в концовке.

– Что же дал Массимо?

– Эмоции. Его большая заслуга – перестроения в обороне. Но в плане “физики” “Спартак” к сезону готовили Нойя и Саматов, – цитирует Титова СЭ.
Теги: Титов Спартак
Сегодня, 09:07
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(1)
№6 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 10:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Был бы результат и у вас был бы карт-бланш.
Регистрация: 30.11.2015
№5 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 09:50) #
  • +1
  •  (1)

Надоело их нытье уже.Не победили-на выход!Это футбол,тут аутсайдеров не любят
Регистрация: 1.09.2016
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 09:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Закусывать надо...
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 09:30) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Если бы Спартак играл также, то все было бы.
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 09:17) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Опять про какой-то багаж,чемоданы,баулы базар пошёл!Забудь уже Егорушка про ваш вклад в нынешний Спартак.Это команда Карреры и это его заслуга в нынешнем Спартаке.
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:14) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Как обиженная и брошенная баба ноешь.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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