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Владислав Игнатьев: сейчас главное добавить физически

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал о занятиях красно-зеленых на сборе в Испании.

- Во время каникул все выполняли тренировочную программу. Все ли выполнял ты?

- Да, в отпуске тренировался, но не на сто процентов. В любом случае, даже если выполняешь всю программу, на сборе ощущения совсем другие. Первые дни тяжеловато. Занимаемся примерно полтора часа - пока хватает.

- Тренировки начинаются и заканчиваются продолжительными кроссами. Чувствуется усталость?

- Если хорошо работать, она всегда будет чувствоваться. Пульс вроде нормальный. В красную зону не залажу.

- На первом сборе много работы на физику, мяча не так много. Есть желание «повозиться» именно с мячом?

- С мячом еще успеем - на втором сборе. Сейчас главное добавить физически.

ФК "Локомотив"
Теги: Игнатьев Локомотив
Сегодня, 09:41
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