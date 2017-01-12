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Зинедин Зидан: три титула - цель, которой в "Реале" хотят добиться все
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о том, что команда не сосредотачивается на мысли о выигрыше трех титулов в 2017 году - чемпионата Испании, Кубка страны и Лиги чемпионов.
"Мы в данный момент не думаем о выигрыше трех титулов. Концентрируемся на каждодневной задаче. Три титула - цель, которой хотят добиться все.
Однако это еще далеко, и мы не можем сейчас сосредотачиваться на мысли об этих трофеях. Все это достигается благодаря работе, которая осуществляется каждый день", - цитирует Зидана "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
"Мы в данный момент не думаем о выигрыше трех титулов. Концентрируемся на каждодневной задаче. Три титула - цель, которой хотят добиться все.
Однако это еще далеко, и мы не можем сейчас сосредотачиваться на мысли об этих трофеях. Все это достигается благодаря работе, которая осуществляется каждый день", - цитирует Зидана "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
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