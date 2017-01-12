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"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Маруаном Феллайни

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с полузащитником Маруаном Феллайни, передает Daily Mail. Соглашение 29-летнего бельгийца, которое было подписано в 2013-м году по схеме "4+1", было продлено автоматически еще на один год.

С января 2017-го Феллайни мог вести переговоры с другими клубами, но "МЮ" воспользовался опцией продления контракта до лета 2018 года.
Теги: Манчестер Юнайтед Феллайни
Сегодня, 09:48
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