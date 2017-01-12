Лионель Месси догнал Рональда Кумана по числу голов со штрафных в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сравнялся с экс-игроком сине-гранатовых голландцем Рональдом Куманом по количеству голов, забитых со штрафных ударов.В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" дома обыграла "Атлетик" из Бильбао со счетом 3:1. Месси на 78-й минуте реализовал штрафной, забив третий гол своей команды.Это был 26-й мяч, который аргентинец провел за каталонский клуб со штрафного. Столько же значится в активе Кумана. Это лучший показатель в истории клуба. Сам голландец поспешил поздравить Лионеля с этим достижением."Мои поздравления Лео Месси! Остался один гол до нового рекорда", - написал Куман в Твиттере.