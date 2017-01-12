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Лионель Месси догнал Рональда Кумана по числу голов со штрафных в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сравнялся с экс-игроком сине-гранатовых голландцем Рональдом Куманом по количеству голов, забитых со штрафных ударов.

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" дома обыграла "Атлетик" из Бильбао со счетом 3:1. Месси на 78-й минуте реализовал штрафной, забив третий гол своей команды.

Это был 26-й мяч, который аргентинец провел за каталонский клуб со штрафного. Столько же значится в активе Кумана. Это лучший показатель в истории клуба. Сам голландец поспешил поздравить Лионеля с этим достижением.

"Мои поздравления Лео Месси! Остался один гол до нового рекорда", - написал Куман в Твиттере.

ВИДЕО - здесь

Газета.ru
Теги: Барселона Месси
Сегодня, 09:52
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
если там не было рикошета, то гол близок к гениальному, на такой высоте, траектории, и четко от штанги


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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