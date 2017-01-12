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"Краснодар" подписал полузащитника "Сибири" Араика Овсепяна

"Краснодар" подписал контракт с полузащитником "Сибири" Араиком Овсепяном. Срок соглашения рассчитан до декабря 2021 года.

В ближайшее время 21-летний хавбек начнет тренироваться в составе "Краснодара-2", но не исключено, что футболист вскоре будет приглашен на сбор с основной командой.

"Краснодар" подписал полузащитника "Сибири" Араика Овсепяна
Теги: Краснодар
Сегодня, 10:17
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