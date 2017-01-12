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В Калининграде подготовка инфраструктуры к ЧМ-2018 идет с опережением графика.

Строительство объектов к чемпионату мира в Калининградской области ведется с опережением графиков? информирует ТАСС со ссылкой на заявления врио вице-премьера области Александра Рольбинова.

"Подрядчики не остановили работы во время новогодних каникул. На всех площадках дорожники трудятся уже с 3-го января. И даже с учетом неблагоприятных погодных условий темпы работ не снижают", - привели в пресс-службе слова Рольбинова. Зампред областного правительства проконтролировал ход работ по подготовке к устройству улично-дорожной сети на острове Октябрьский, где строится стадион к ЧМ по футболу, реконструкция Северного обхода Калининграда, который разгрузит городские трассы и строительство эстакады "Восточная" с мостами через реки Старая и Новая Преголя в Калининграде.

Северный обход идет вокруг областного центра и связывает город с федеральной трассой "Калининград-Черняховск-Нестеров", которая ведет к границе с Литвой. "Подрядчик опережает график почти в два раза и готов сдать объект до конца этого года", - сообщил Рольбинов. Второй этап Восточной эстакады, ведущей к острову Октябрьский вместе с развязкой на Московском проспекте, по его словам, планируется завершить до конца этого года года. Активная фаза строительства улично-дорожной сети на самом острове начнется в феврале этого года.

По результатам конкурсных процедур в 2014 году с ЗАО "ВАД" заключен контракт на реконструкцию I и II подэтапов Северного обхода Калининграда протяженностью 5,117 км. Срок завершения работ согласно контракту - декабрь 2020 года, стоимость контракта 6,8 млрд руб. Протяженность строительства первого этапа эстакады "Восточная" - магистральной улицы общегородского значения - 1 880 м, кроме того предусматривается реконструкция путепровода с подходами на Московском проспекте Калининграда в месте пересечения с основным ходом трассы протяженностью 992 м. Генеральный подрядчик - ЗАО "ВАД". Стоимость контракта - 5,160 млрд. рублей. Срок окончания работ - 31 мая 2018 года, уточнили в пресс-службе правительства области.
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