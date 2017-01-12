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Тарас Бурлак: я точно остаюсь в "Рубине", Семин не звонил

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак заявил, что не перейдет в "Локомотив" в зимнюю паузу.

"Я точно остаюсь в "Рубине". Никуда не перехожу. Звонил ли Юрий Семин? Нет, мне вообще никто месяц уже не звонил, не считая ребят по команде. А так никаких разговоров на тему перехода не было", - цитирует Бурлака "Р-Спорт".
Теги: Бурлак Локомотив Рубин
Сегодня, 10:47
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№1 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 11:37) #
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Болеет за:
«Динамо» М
никому не нужен..
Регистрация: 13.04.2016
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