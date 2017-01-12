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Квинси Промес подорожал на 3 млн евро и стал самым дорогим игроком премьер-лиги

По данным сайта transfermarkt.de, нападающий "Спартака" Квинси Промес стал самым дорогим игроком премьер-лиги. Его трансферная стоимость оценивается в 18 млн. евро.

За месяц голландец подорожал на 3 млн. евро. До своего ухода в чемпионат Китая самым дорогим игроком чемпионата был хавбек "Зенита" Аксель Витсель.

Самые дорогие игроки премьер-лиги:

Квинси Промес подорожал на 3 млн евро и стал самым дорогим игроком премьер-лиги


Советский спорт
Теги: Промес
Сегодня, 10:50
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22
(4)
№22 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 12:42) #
  • 0
  •  (0)
online

Дорогой не дорого
Регистрация: 11.08.2008
№21 Написал: Прыжок Зе Луиша (Сегодня, 12:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Прыжок Зе Луиша
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Прыжок Зе Луиша
Цитата: алдан 2016
Обьявили об интересе топ клубов вот и попёрла цена..Тока Дзюбой вроде никто не интересовался..Вопрос

Чудак получает 3.5 ляма евро, кому он нужен с такой зарплатой?

Ну вам-то лавочник милана за 5 нужен)

Пожалулуйста пруф в студию где четко написано что он будет получать 5 миллионов евро ровно и не копейки меньше,или отправишься в уголок петухов пиздболов


Ты оттуда вещаешь, видимо. Вот и сиди в уголке и не кукарекай.

Все понятно,свободен олух
Регистрация: 12.01.2017
№20 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 12:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Стоит то оно стоит, да вот только его ни кто не покупает(сено) ( Граф Калиостро)
Регистрация: 17.05.2015
№19 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 12:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Первый раз подобная "новость" на сайте. Раньше не актуально было. Дождались наконец-то! smile
Что можно сказать... Плохо у нас всё в чемпионате disappointed Игрок нигде не играет, кроме как раз в неделю с пердью всякой, а цена растет )) Чудеса!
Регистрация: 28.01.2016
№18 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:23) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Прыжок Зе Луиша
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Прыжок Зе Луиша
Цитата: алдан 2016
Обьявили об интересе топ клубов вот и попёрла цена..Тока Дзюбой вроде никто не интересовался..Вопрос

Чудак получает 3.5 ляма евро, кому он нужен с такой зарплатой?

Ну вам-то лавочник милана за 5 нужен)

Пожалулуйста пруф в студию где четко написано что он будет получать 5 миллионов евро ровно и не копейки меньше,или отправишься в уголок петухов пиздболов


Ты оттуда вещаешь, видимо. Вот и сиди в уголке и не кукарекай.
Регистрация: 6.01.2006
№17 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 12:04) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Manowar
Цена Азмуна растёт как на дрожжах прямо . + 6 лямов за месяц !


прям за месяц... стоимость игроков пересчитывается 2 раза в год!!! перед трансферным окном!!!
Регистрация: 1.10.2015
№16 Написал: Прыжок Зе Луиша (Сегодня, 12:01) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Прыжок Зе Луиша
Цитата: алдан 2016
Обьявили об интересе топ клубов вот и попёрла цена..Тока Дзюбой вроде никто не интересовался..Вопрос

Чудак получает 3.5 ляма евро, кому он нужен с такой зарплатой?

Ну вам-то лавочник милана за 5 нужен)

Пожалулуйста пруф в студию где четко написано что он будет получать 5 миллионов евро ровно и не копейки меньше,или отправишься в уголок петухов пиздболов
Регистрация: 12.01.2017
№15 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:59) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Промес Федуну интересен..надеюсь,Спартак тоже..
Регистрация: 14.12.2011
№14 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:57) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Прыжок Зе Луиша
Цитата: алдан 2016
Обьявили об интересе топ клубов вот и попёрла цена..Тока Дзюбой вроде никто не интересовался..Вопрос

Чудак получает 3.5 ляма евро, кому он нужен с такой зарплатой?

Ну вам-то лавочник милана за 5 нужен)
Регистрация: 6.01.2006
№13 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 11:48) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Реал»
Интересно, как он за месяц отпуска подорожал?
Инфляция? blush
Регистрация: 26.09.2015
№12 Написал: anonymous (Сегодня, 11:38) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Manowar
Цена Азмуна растёт как на дрожжах прямо . + 6 лямов за месяц !

дык обалденный нап, к сожалению, долго у вас не задержится
Регистрация: 8.01.2017
№11 Написал: Прыжок Зе Луиша (Сегодня, 11:37) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: алдан 2016
Обьявили об интересе топ клубов вот и попёрла цена..Тока Дзюбой вроде никто не интересовался..Вопрос

Чудак получает 3.5 ляма евро, кому он нужен с такой зарплатой?
Регистрация: 12.01.2017
№10 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:35) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
А кто-то свистел, что Дзагоев 4 стоит)))

Адекватная таблица

ваш Дзагоев ..от силы 3..а как играет..
Ганчаренко..заверните..тем приятней будет вас насиловать.
Регистрация: 14.12.2011
№9 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 11:33) #
  • -1
  •  (3)

Обьявили об интересе топ клубов вот и попёрла цена..Тока Дзюбой вроде никто не интересовался..Вопрос
Регистрация: 1.09.2016
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:31) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
А кто-то свистел, что Дзагоев 4 стоит)))

Адекватная таблица
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:30) #
  • 0
  •  (4)

ЦСКА-то каков. Кого угодно стоимостью игроков задушит. И, что важно, второй по стоимости игрок РФПЛ - россиянин. А мы говорим, мало сильных игроков появляется.
P.S. Самые дорогие игроки - у Спартака и ЦСКА. Но самая дорогая команда - Зенит!
Регистрация: 12.11.2007
№6 Написал: fd65 (Сегодня, 11:15) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
В принципе, все по делу. За исключеним Шатова-слишком переоцененный товарищ.....
Регистрация: 3.12.2016
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:08) #
  • -4
  •  (18)

Цитата: Прыжок Зе Луиша
9 за дзюбу? даже в китае не рискнут платить за него такие деньги

да ладно - сколько палочек можно нарезать из него.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:07) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
дзюба,шатов..посмотрите какие цены..дзагоев-ахахаххаа mask
Вернблуму нужно прибавить..этот чел делает в цска..
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 11:06) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цена Азмуна растёт как на дрожжах прямо . + 6 лямов за месяц !
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 10:55) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Узбакойтесь 14 лямов стоит )))
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: Прыжок Зе Луиша (Сегодня, 10:52) #
  • 0
  •  (24)
online
Болеет за:
«Спартак»
9 за дзюбу? satisfied даже в китае не рискнут платить за него такие деньги
Регистрация: 12.01.2017
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