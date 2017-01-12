Константин Генич: Месси просто гений, а "Барселону" опять судьи душат

Телекомментатор Константин Генич оценил работу судейской бригады на ответном матче между "Барселоной" и "Атлетиком" (3:1) из Бильбао в рамках 1/8 финала Кубка Испании.



Напомним, главный арбитр матча ошибочно не засчитал гол Луиса Суареса.



"Ну абсолютно чистый гол "Барселоны" отменили. Опять судьи душат", – написал Генич в Твиттере.



"Месси просто гений! Но это ни для кого не секрет! 3 матч подряд со штрафных забивает!", – добавил Генич.