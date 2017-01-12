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Константин Генич: Месси просто гений, а "Барселону" опять судьи душат

Телекомментатор Константин Генич оценил работу судейской бригады на ответном матче между "Барселоной" и "Атлетиком" (3:1) из Бильбао в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Напомним, главный арбитр матча ошибочно не засчитал гол Луиса Суареса.

"Ну абсолютно чистый гол "Барселоны" отменили. Опять судьи душат", – написал Генич в Твиттере.

"Месси просто гений! Но это ни для кого не секрет! 3 матч подряд со штрафных забивает!", – добавил Генич.
Теги: Барселона Генич
Сегодня, 10:54
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№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:46) #
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Дмитрий Волк,
Ты вспомнил единственный момент? Согласен что судья был не однозначен с решениями,но Челси нужно было забивать самому,и не обсуждать каждый момент с судьей
Регистрация: 27.07.2016
№5 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 11:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ага... опять... особенно душили в матче с Челси... когда не поставили 4 пенальти стопроцентных, когда игроки Челси просто не слезали со свистка... когда гол, все решивший, был забит с несуществующего штрафного, после явного нарушения правил игроком Барсы.
Регистрация: 2.04.2013
№4 Написал: Прыжок Зе Луиша (Сегодня, 11:28) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
МИРЧА ЛУЧЕСКУ: КОКОРИН ПРОСТО ГЕНИЙ, А "ЗЕНИТ" ОПЯТЬ СУДЬИ ДУШАТ
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:18) #
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Выражение "Барсу душат судьи" сродни "Миллер ненавидит Зину". Бред. В каждом из последних матчей 1-2 удаления у соперника стандартно. Смешно.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 11:09) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Костик ! Ето заговор Реала . А ты не знал ?! smile
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 10:57) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
"опять"! - да её всегда судьи всех уровней наверх тащили, что дома, что в ЛЧ! Вспомнить только ее игры с Челси или Арсеналом
Регистрация: 16.03.2009
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