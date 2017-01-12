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"Арсенал": сегодня должны подписать контракты с Комбаровым и Габуловым

Тульский "Арсенал" планирует подписать контракты с защитником Кириллом Комбаровым и вратарем Владимиром Габуловым в четверг на сборах в Турции, сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов.

"Сегодня я вылетаю на сборы с Турцию и вечером, если все будет хорошо, должны подписать контракты с Комбаровым и Габуловым. Также планируется (подписать) еще пару новичков, но фамилии пока раскрывать не буду", - цитирует Балашова ТАСС.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 11:18
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