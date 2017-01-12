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Никита Глушков: по подбору игроков "Урал" занимает абсолютно не то место

Новичок "Урала" Никита Глушков рассказал о том, как ощущает себя в новой команде.

"Урал" играет в премьер-лиге, для меня это новый уровень, новый вызов. Давно хотел поработать с Тархановым, нравится его видение игры, стиль. Коллектив у "Урала" очень хороший: ребята подсказывают, работать нравится, все в порядке.

Не привык говорить о себе и своей игре, со стороны виднее. Да, может в какой-то степени я техничный, но если посмотреть на Месси или Роналду, то можно сразу успокоиться и продолжать работать, стремиться к этому уровню.

Переход из ФНЛ в РФПЛ? Я спокоен в этом плане, надо пробовать в любом случае. Мне кажется, что в ФНЛ тяжелее играть, там больше борьбы, а в премьер-лиге более классный футбол, игроки, исполнители, чуть больше свободных зон остается.

Особых ожиданий нет, для меня это новый вызов. По подбору игроков "Урал" занимает абсолютно не то место, которое должен", – цитирует Глушкова официальный сайт "Урала".
Теги: Урал
Сегодня, 11:39
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