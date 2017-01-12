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Владимир Дядюн: с Хави Грасией не общался, я по-испански не говорю, а он русский не осилил

Нападающий "Рубина" Владимир Дядюн рассказал, что пока не знает, поедет ли с командой на предсезонные сборы.

"В отпуске почти не отдыхал, постоянно занимался восстановлением. Очень соскучился по футболу. Посмотрим, что скажут врачи. Точных сроков восстановления пока нет. Надеюсь, что все будет в порядке.

По поводу будущего в команде пока новостей нет. Может быть, поеду на первый сбор, но пока без определенности. С главным тренером Хави Грасией не общался. Я по-испански не говорю, а он русский не осилил", - цитирует Дядюна "Р-Спорт".
Теги: Дядюн Рубин
Сегодня, 11:58
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№1 Написал: Академия (Сегодня, 12:34) #
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а мог бы попробовать поговорить, мало ли...
Регистрация: 20.06.2016
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