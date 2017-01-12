Магомед Оздоев: это неправда, что "Марсель" интересуется мной

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:58
Владимир Дядюн: с Хави Грасией не общался, я по-испански не говорю, а он русский не осилил (1)
Владимир Дядюн: с Хави Грасией не общался, я по-испански не говорю, а он русский не осилил (1)
11:00
Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай (14)
Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай (14)
09:14
Роберт Евдокимов: надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу и попросить его вернуться в сборную (32)
Роберт Евдокимов: надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу и попросить его вернуться в сборную (32)
09:07
Егор Титов: очень обидно, что у нас не было карт-бланша, который сегодня есть у штаба Карреры (18)
Егор Титов: очень обидно, что у нас не было карт-бланша, который сегодня есть у штаба Карреры (18)
Вчера 23:24
"Зенит" проведёт 6 контрольных матчей на первом сборе, одним из соперников станет "Айнтрахт" (2)
"Зенит" проведёт 6 контрольных матчей на первом сборе, одним из соперников станет "Айнтрахт" (2)
Вчера 22:32
Старридж включен в стартовый состав "Ливерпуля" на матч полуфинала Кубка Лиги, Коутиньо - в запасе
Старридж включен в стартовый состав "Ливерпуля" на матч полуфинала Кубка Лиги, Коутиньо - в запасе
Вчера 22:29
"Спартак" продлит контракт с Боккетти до 2021 года (35)
"Спартак" продлит контракт с Боккетти до 2021 года (35)
Вчера 22:00
Гендиректор "Барселоны": продление контракта Месси? Во всем нужен здравый смысл. Не можем тратить более 70% бюджета на зарплаты (2)
Гендиректор "Барселоны": продление контракта Месси? Во всем нужен здравый смысл. Не можем тратить более 70% бюджета на зарплаты (2)
Вчера 21:35
Тимощук не полетел на сбор "Зенита" в Дубай (6)
Тимощук не полетел на сбор "Зенита" в Дубай (6)
Магомед Оздоев: это неправда, что "Марсель" интересуется мной
Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев сообщил, что информация об интересе к нему со стороны французского "Марселя" не соответствует действительности.
"Я точно остаюсь в "Рубине", буду играть за эту команду. Я никуда не ухожу, еду на сбор с "Рубином". С удивлением прочитал об интересе "Марселя" ко мне. Наверное, кому-то просто хотелось написать это.
Я позвонил своему агенту. Он сказал, что это неправда", - приводит слова Оздоева "Р-Спорт".
"Я точно остаюсь в "Рубине", буду играть за эту команду. Я никуда не ухожу, еду на сбор с "Рубином". С удивлением прочитал об интересе "Марселя" ко мне. Наверное, кому-то просто хотелось написать это.
Я позвонил своему агенту. Он сказал, что это неправда", - приводит слова Оздоева "Р-Спорт".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.