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Магомед Оздоев: это неправда, что "Марсель" интересуется мной

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев сообщил, что информация об интересе к нему со стороны французского "Марселя" не соответствует действительности.

"Я точно остаюсь в "Рубине", буду играть за эту команду. Я никуда не ухожу, еду на сбор с "Рубином". С удивлением прочитал об интересе "Марселя" ко мне. Наверное, кому-то просто хотелось написать это.

Я позвонил своему агенту. Он сказал, что это неправда", - приводит слова Оздоева "Р-Спорт".
Теги: Оздоев Рубин
Сегодня, 11:59
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№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бездарь с паспортом


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Академия (Сегодня, 12:35) #
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"Семин не звонил?" -забыли спросить
Регистрация: 20.06.2016
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