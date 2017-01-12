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В Азии считают, что квота представителей на ЧМ-2026 должна быть увеличена

Президент Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Эбрахим Аль-Халифа считает, что число азиатских команд на ЧМ-2026 должно быть увеличено.

Напомним, количество участников мундиаля было увеличено с 32 до 48 команд. Квота от Азии составляет 4,5 команды, где 4 выходят напрямую, а пятая играет в плей-офф.

"Мы считаем, что Азия, как крупнейший континент, заслуживает большее количество место, чем это предусмотрено нынешней квотой", - цитирует шейха Салмана ESPN.
Сегодня, 12:12
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№4 Написал: Кирилл (Сегодня, 12:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Япония, Иран, Ю.Корея и Автсралия и все ... остальные дно там все и на х не нужны на ЧМ !!!

Ну впринципе можно добавить разве что Саудовскую Аравию и еще к чм 2026 думаю Китай подтянется не слабо. А так все верно Вы пишите
Регистрация: 22.07.2016
№3 Написал: Батька (Сегодня, 12:22) #
  • 0
  •  (2)

Япония, Иран, Ю.Корея и Автсралия и все ... остальные дно там все и на х не нужны на ЧМ !!!
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
В Азии 4 сборные то найти трудно, кто хоть мало-мальски соответствует групповому этапу Чемпионата Мира.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Батька (Сегодня, 12:15) #
  • -2
  •  (2)

а было сколько до расширения ?
Регистрация: 9.09.2016
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