В Азии считают, что квота представителей на ЧМ-2026 должна быть увеличена

Президент Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Эбрахим Аль-Халифа считает, что число азиатских команд на ЧМ-2026 должно быть увеличено.



Напомним, количество участников мундиаля было увеличено с 32 до 48 команд. Квота от Азии составляет 4,5 команды, где 4 выходят напрямую, а пятая играет в плей-офф.



"Мы считаем, что Азия, как крупнейший континент, заслуживает большее количество место, чем это предусмотрено нынешней квотой", - цитирует шейха Салмана ESPN.