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Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила за собой 56-е место в обновленном рейтинге ФИФА. В активе команды 592 очка, информирует официальный сайт ФИФА.

Напомним, сборная России в декабре опустилась на рекордно низкое 56-е место.

1 (1). Аргентина — 1634 очка,
2 (2). Бразилия – 1544,
3 (3). Германия – 1433,
4 (4). Чили — 1404,
5 (5). Бельгия – 1368,
6 (6). Колумбия – 1345,
7 (7). Франция – 1305,
8 (8). Португалия – 1229,
9 (9). Уругвай – 1187,
10 (10). Испания – 1166

56 (56). Россия — 592.
Теги: Сборная России
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