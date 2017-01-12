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Новички "Зенита" прошли через "тоннель" (фото)

Перед началом сегодняшней тренировки на сборе в ОАЭ футболисты "Зенита" пропустили новичков команды через традиционный "тоннель".

Затем зенитовцы приступили к беговым упражнениям и работе с мячом, передает официальный сайт клуба.

Напомним, новичками "Зенита" зимой стали вратарь Андрей Лунев, полузащитники Эрнани и Йоан Молло и защитники Ибрагим Цаллагов и Сергей Зуйков.

Новички "Зенита" прошли через "тоннель" (фото)
Теги: Зенит
Сегодня, 12:58
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45
(6)
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№45 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 15:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
в натуре стадо диванных баранов которым лишь бы вякнуть тоннель появился у нас в 1936 году когда мясные еще в хлеву валялись а про другие клубы вообще молчу
Регистрация: 3.02.2011
№44 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 15:05) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Дыма без огня не бывает. Что же поделаешь, все наши герои из толерантной Европы.

конечно бывает. фотки публичных людей рассматриваются очень пристрастно всяческими извращенцами. залезь в свой инстаграм, наверняка найдешь что-нибудь двусмысленное


--------------------
Si es cuestión de confesar
no se preparar café
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№43 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:57) #
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online

Цитата: Miss_Z
несколько лет назад из-за одной фотки Риксена и Хусти (вроде бы) их тоже записали в геи, и утверждали, что все так и есть.

Дыма без огня не бывает. Что же поделаешь, все наши герои из толерантной Европы.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№42 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 14:52) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Ты хочешь его видеть раком стоящий и сзади что бы конкретно кто-то шпиндорил?
Ну а подобных фото тут на сайте дня 3 назад выкладывали не мало.

я про то, что если набрать в поисковике "криштиану роналду гей", то можно охренеть от количества статей и фоток, а тут ничего. я конечно понимаю, масштабы не те, но все же...
несколько лет назад из-за одной фотки Риксена и Хусти (вроде бы) их тоже записали в геи, и утверждали, что все так и есть.


--------------------
Si es cuestión de confesar
no se preparar café
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№41 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:49) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Miss_Z
это все?

Ты хочешь его видеть раком стоящий и сзади что бы конкретно кто-то шпиндорил?
Ну а подобных фото тут на сайте дня 3 назад выкладывали не мало.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№40 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 14:47) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: дзерве
тфу на вас глухонемые! герасим и муму с каштанкой вам в други и по нарцису в оппу!


если тебя по губам въехать ,ну если не ногой,то рукой ты лесбиянка?
Регистрация: 17.03.2008
№39 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 14:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Может и не гей. Но но но..

это все?
вот я щас даже погуглила ради интереса, ничего не нашла...
мне правда интересно


--------------------
Si es cuestión de confesar
no se preparar café
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№38 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:46) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Васильчиков В.
Ну как что ?.... Этож у ослов в крови - подмахивать

Еще не забыть "голубой пул". Так по мразотномуу могли поступить только такие команды как Зенит ЦСКА и Динамо. Тьфу на них. Месть будет жесткой!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№37 Написал: Васильчиков В. (Сегодня, 14:43) #
  • 0
  •  (2)

М
Цитата: Miss_Z
простите мне мое невежество, Молло - гей?

Да нет конечно ..... Какой он гей .... Обычный 3,14дор ...

Цитата: maradona72
А ты то что так волнуешься за бомжей

Ну как что ?.... Этож у ослов в крови - подмахивать .....
Регистрация: 1.09.2016
№36 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 14:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Федя Погорелов
Вот смотрю на наш зенит пичинен и грустно становится,ладно голубые у нас в команде всегда были,но вот теперь и негры появились,что дальше?Совсем питерских болельщиков не уважают,скоро перестанут ходить на стадион.Не хочу опять видеть на трибунах 130 человек как это было в лихие 90-е когда наш зенит бился в 1 лиге.


Болельщик куев,кому пля такие болельщики нужны,как ты ...по себе судишь пля "голубые у нас в команде всегда были" laughing иди помой свою бороду спермой пахнет..всю твою породу ипал пля ,мразь..уважение требует,этот куйсос..или какая разница какого цвета кожа у футболиста,лишь бы футбол умел играть и приносил победы ..откуда пля в 21 веке вот такие пережитки мраз1..
Регистрация: 17.03.2008
№35 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:29) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: SibirЯК
Или через твой

А ты то что так волнуешься за бомжей?
Я вот понимаю санюпутилина, его с вечера пучит от безисходности своего клуба, пыжится , везде метит , а ты то что?

Цитата: Miss_Z
простите мне мое невежество, Молло - гей?

Может и не гей. Но но но..


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№34 Написал: trent (Сегодня, 14:26) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
бредятина... laughing


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№33 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 14:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
простите мне мое невежество, Молло - гей?


--------------------
Si es cuestión de confesar
no se preparar café
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№32 Написал: дзерве дожил до вылета динамо (Сегодня, 14:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
тфу на вас глухонемые! герасим и муму с каштанкой вам в други и по нарцису в оппу!


--------------------
http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010
№31 Написал: Прыжок Зе Луиша (Сегодня, 14:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sev1954
Цитата: Tom1989
Скоро еще бандеровец Тимощук подьедет и полный комплект будет,бандеровцы,***асы и карманники. smile


у вас в Лондоне ни карманников, ни ***расов, ни бандеровцев: у вас только те , кто по-крупному своровал и спрятался, однако ж судьба таких не щадит - березовский -гоп, следующий Чичваркин а потом и ты подтянешься, дружок

Чичкваркин та че своровал?))вата такая вата
Регистрация: 12.01.2017
№30 Написал: sev1954 (Сегодня, 14:12) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Tom1989
Скоро еще бандеровец Тимощук подьедет и полный комплект будет,бандеровцы,***асы и карманники. smile


у вас в Лондоне ни карманников, ни ***расов, ни бандеровцев: у вас только те , кто по-крупному своровал и спрятался, однако ж судьба таких не щадит - березовский -гоп, следующий Чичваркин а потом и ты подтянешься, дружок
Регистрация: 21.06.2016
№29 Написал: Кристоф (Сегодня, 14:10) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»

Цитата: sanyapytilin

Болеет за:
ЦСКА

Поросята так близко воспинимают как прописывают новичков в Зените

Гораздо веселее смотреть на мега трансферы цска. Чую не далёк тот день витиньо с васиным зажгут.
Регистрация: 16.08.2008
№28 Написал: дзерве дожил до вылета динамо (Сегодня, 14:06) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
удивитильный сайт! пишут каждый стотысичный.зато глухонемых читателей ставящих минуса за вумные мысли..да отсохнут у вас руки!лучши б вы ослепли..


--------------------
http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010
№27 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 14:05) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Прыжок Зе Луиша
Цитата: Tom1989
Цитата: Прыжок Зе Луиша
Цитата: Tom1989
Цитата: sanyapytilin
Поросята так близко воспинимают как прописывают новичков в Зените, не иначе, знают прекрасно и пользуются своим тоннелем не по назначению.
Пропустили через тоннель новичков Зенита, а у поросят полыхает тоннель)

Иди лучше абонемент на стадион купи а то не успеешь.Аншлаговые вы наши

Цска продал 7500 абонементов,на игре с оренбургом было 5 тысяч и это еще очень завышенная цифра.Получается даже кто купил абонементы не хотят смотреть этот унылый кабинет на стадионе уровня 50х годов или гинер как всегда завысил число проданных абонементов:)любит он это дело

Да кому они нужны?Раньше в 90х помню на старую песчанку по 500-700 чел ходили вообще.Если они сейчас не будут бороться за первые места то будут ходить так же как и на Динамо по 3 тыс.И это учитывая фактор нового стадиона когда посещаемость должна по идее должна увеличиваться.

И зачем нам такая команда в рфпл?нужно вернуть ротор и аланию:)

Все вернется на круги своя и все встанет на свои места
Регистрация: 11.12.2016
№26 Написал: Прыжок Зе Луиша (Сегодня, 14:03) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tom1989
Цитата: Прыжок Зе Луиша
Цитата: Tom1989
Цитата: sanyapytilin
Поросята так близко воспинимают как прописывают новичков в Зените, не иначе, знают прекрасно и пользуются своим тоннелем не по назначению.
Пропустили через тоннель новичков Зенита, а у поросят полыхает тоннель)

Иди лучше абонемент на стадион купи а то не успеешь.Аншлаговые вы наши

Цска продал 7500 абонементов,на игре с оренбургом было 5 тысяч и это еще очень завышенная цифра.Получается даже кто купил абонементы не хотят смотреть этот унылый кабинет на стадионе уровня 50х годов или гинер как всегда завысил число проданных абонементов:)любит он это дело

Да кому они нужны?Раньше в 90х помню на старую песчанку по 500-700 чел ходили вообще.Если они сейчас не будут бороться за первые места то будут ходить так же как и на Динамо по 3 тыс.И это учитывая фактор нового стадиона когда посещаемость должна по идее должна увеличиваться.

И зачем нам такая команда в рфпл?нужно вернуть ротор и аланию:)
Регистрация: 12.01.2017
№25 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 14:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Прыжок Зе Луиша
Цитата: Tom1989
Цитата: sanyapytilin
Поросята так близко воспинимают как прописывают новичков в Зените, не иначе, знают прекрасно и пользуются своим тоннелем не по назначению.
Пропустили через тоннель новичков Зенита, а у поросят полыхает тоннель)

Иди лучше абонемент на стадион купи а то не успеешь.Аншлаговые вы наши

Цска продал 7500 абонементов,на игре с оренбургом было 5 тысяч и это еще очень завышенная цифра.Получается даже кто купил абонементы не хотят смотреть этот унылый кабинет на стадионе уровня 50х годов или гинер как всегда завысил число проданных абонементов:)любит он это дело

Да кому они нужны?Раньше в 90х помню на старую песчанку по 500-700 чел ходили вообще.Если они сейчас не будут бороться за первые места то будут ходить так же как и на Динамо по 3 тыс.И это учитывая фактор нового стадиона когда посещаемость должна по идее должна увеличиваться.
Регистрация: 11.12.2016
№24 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 14:01) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Федя Погорелов
Цитата: sanyapytilin
Поросята так близко воспинимают как прописывают новичков в Зените, не иначе, знают прекрасно и пользуются своим тоннелем не по назначению.
Пропустили через тоннель новичков Зенита, а у поросят полыхает тоннель)

Камрад тебя очень трудно понять,видимо школьную программу ты пропустил.

Ты умудрился сделать ошибку в этом простом предложении.

У меня низкий уровень,думаю ты успел это заметить по моим репортажам на матч тв,а вот у тебя просто какой таужас,даже я не смог пройти мимо.


--------------------
Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№23 Написал: Прыжок Зе Луиша (Сегодня, 13:58) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tom1989
Цитата: sanyapytilin
Поросята так близко воспинимают как прописывают новичков в Зените, не иначе, знают прекрасно и пользуются своим тоннелем не по назначению.
Пропустили через тоннель новичков Зенита, а у поросят полыхает тоннель)

Иди лучше абонемент на стадион купи а то не успеешь.Аншлаговые вы наши

Цска продал 7500 абонементов,на игре с оренбургом было 5 тысяч и это еще очень завышенная цифра.Получается даже кто купил абонементы не хотят смотреть этот унылый кабинет на стадионе уровня 50х годов или гинер как всегда завысил число проданных абонементов:)любит он это дело
Регистрация: 12.01.2017
№22 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 13:57) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Челси»
Скоро еще бандеровец Тимощук подьедет и полный комплект будет,бандеровцы,***асы и карманники. smile
Регистрация: 11.12.2016
№21 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Федя Погорелов
Цитата: sanyapytilin
Поросята так близко воспинимают как прописывают новичков в Зените, не иначе, знают прекрасно и пользуются своим тоннелем не по назначению.
Пропустили через тоннель новичков Зенита, а у поросят полыхает тоннель)

Камрад тебя очень трудно понять,видимо школьную программу ты пропустил.

Ты умудрился сделать ошибку в этом простом предложении.
Регистрация: 6.01.2006
№20 Написал: SibirЯК (Сегодня, 13:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: Федя Погорелов
Молло любит проходить через тоннели

Может больше любит , что бы проходили через его тоннель?

Или через твой
Регистрация: 19.09.2016
№19 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Tom1989
Цитата: sanyapytilin
Поросята так близко воспинимают как прописывают новичков в Зените, не иначе, знают прекрасно и пользуются своим тоннелем не по назначению.
Пропустили через тоннель новичков Зенита, а у поросят полыхает тоннель)

Иди лучше абонемент на стадион купи а то не успеешь.Аншлаговые вы наши

Уже есть, спасибо.
Регистрация: 6.01.2006
№18 Написал: SibirЯК (Сегодня, 13:54) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Идиотизм
Регистрация: 19.09.2016
№17 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 13:54) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: sanyapytilin
Поросята так близко воспинимают как прописывают новичков в Зените, не иначе, знают прекрасно и пользуются своим тоннелем не по назначению.
Пропустили через тоннель новичков Зенита, а у поросят полыхает тоннель)

Иди лучше абонемент на стадион купи а то не успеешь.Аншлаговые вы наши
Регистрация: 11.12.2016
№16 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 13:53) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Поросята так близко воспинимают как прописывают новичков в Зените, не иначе, знают прекрасно и пользуются своим тоннелем не по назначению.
Пропустили через тоннель новичков Зенита, а у поросят полыхает тоннель)

Камрад тебя очень трудно понять,видимо школьную программу ты пропустил.


--------------------
Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
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