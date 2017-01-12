Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:58
Владимир Дядюн: с Хави Грасией не общался, я по-испански не говорю, а он русский не осилил (1)
Владимир Дядюн: с Хави Грасией не общался, я по-испански не говорю, а он русский не осилил (1)
11:00
Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай (15)
Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай (15)
09:14
Роберт Евдокимов: надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу и попросить его вернуться в сборную (39)
Роберт Евдокимов: надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу и попросить его вернуться в сборную (39)
09:07
Егор Титов: очень обидно, что у нас не было карт-бланша, который сегодня есть у штаба Карреры (18)
Егор Титов: очень обидно, что у нас не было карт-бланша, который сегодня есть у штаба Карреры (18)
"Тондела": если "Зенит" интересуется Лысцовым, то с нами придется считаться
В португальской "Тонделе", в которой на правах аренды выступает защитник "Бенфики" Виталий Лысцов, прокомментировали возможный переход игрока в "Зенит".
"У нас нет информации об интересе "Зенита". Что же касается арендного соглашения, мы не можем разглашать его условия. Но в любом случае готовы заявить, что Виталий арендован до июня 2017 года.
Поэтому если "Зенит" действительно проявит интерес, то с "Тонделой" придется считаться, а не игнорировать", - цитирует "Советский спорт" представителя пресс-службы клуба.
"У нас нет информации об интересе "Зенита". Что же касается арендного соглашения, мы не можем разглашать его условия. Но в любом случае готовы заявить, что Виталий арендован до июня 2017 года.
Поэтому если "Зенит" действительно проявит интерес, то с "Тонделой" придется считаться, а не игнорировать", - цитирует "Советский спорт" представителя пресс-службы клуба.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.