Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Тондела": если "Зенит" интересуется Лысцовым, то с нами придется считаться

В португальской "Тонделе", в которой на правах аренды выступает защитник "Бенфики" Виталий Лысцов, прокомментировали возможный переход игрока в "Зенит".

"У нас нет информации об интересе "Зенита". Что же касается арендного соглашения, мы не можем разглашать его условия. Но в любом случае готовы заявить, что Виталий арендован до июня 2017 года.

Поэтому если "Зенит" действительно проявит интерес, то с "Тонделой" придется считаться, а не игнорировать", - цитирует "Советский спорт" представителя пресс-службы клуба.
Теги: Лысцов Зенит
Сегодня, 13:08
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Romella,
Не нравится-7(9)

Сам себе + нарисовал?
Регистрация: 6.12.2014
№3 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 13:22) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Да наш зенит отвалит 5 лямчиков и готово,наш мешок умеют разводить чего греха таить


--------------------
Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№2 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:14) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romella
Миллер с вами считаться будет.. scream
она подставит свою жопу ..медведев будет пердолить тебя-педараса

Ты я гляжу, ни одну новость зенита не пропустил!? Молодец! Так, скоро и спортаг свой променяешь.
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 13:12) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Миллер с вами считаться будет.. scream
она подставит свою жопу ..медведев будет пердолить тебя-педараса
Регистрация: 14.12.2011
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.