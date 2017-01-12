Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес учит русский язык (фото)

Защитник "Краснодара" и сборной Эквадора Кристиан Рамирес приступил к изучению русского языка.

В телефоне 22-летнего игрока есть блокнот, в котором рядом со стандартным набором испанских слов прописано их произношение на русском.

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес учит русский язык (фото)


Чемпионат
Теги: Краснодар Рамирес К.
Сегодня, 13:53
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 14:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Молодец
Регистрация: 10.03.2012
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.