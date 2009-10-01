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Дмитрий Селюк: готов предоставить "Томи" игроков, я буду платить, а они - играть

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что готов помочь "Томи" с набором нового состава, предоставив клубу шесть футболистов.

- Думаю, это будут легионеры. Я мало работаю с русскими футболистами. В большинстве случаев, из-за наличия российского паспорта они получают очень большую заработную плату. Возможно, это будут африканцы. Я буду платить, а они будут играть. "Томи" ни за что не придется платить. Все, что требуется от клуба - это создание условий проживания.

- Какова ваша цель?

- Знаю, что есть люди, которые скептически относятся к моему высказыванию. Я даю своих игроков, плачу свои деньги, кроме того, на кону моя репутация. Если они будут плохо выступать, меня начнут осуждать, а если я привезу молодых, талантливых ребят, то это станет показателем развития бюджетных команд.

Я предлагаю показать модель работы среднестатистического клуба, когда за небольшие деньги можно брать молодых футболистов, которые будут отлично играть и которых можно впоследствии продать, наполнив тем самым бюджет команды, - цитирует Селюка "СЭ".
Теги: Селюк Томь
Сегодня, 13:59
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№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:10) #
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Цитата: dreamcatcher
. Купи негра - продай негра.

Купи негра-ОБКАТАЙ НЕГРА-продай негра. Так точнее.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: barsenal Уфа (Сегодня, 15:10) #
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online

некерово видимо живёт - полкоманды оплачивать..
Регистрация: 1.06.2014
№10 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 15:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну поглядим. Какой ты не балабол!
Регистрация: 8.08.2016
№9 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Знаю куда перейдут ЯЯ Туре и Траоре. Будет дрим-тим по-Селюкски


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№8 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 14:51) #
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Возможно, это будут африканцы.
...Я предлагаю показать модель работы среднестатистического клуба, когда за небольшие деньги можно брать молодых футболистов, которые будут отлично играть и которых можно впоследствии продать

Прекрасная модель. Хрустальная мечта среднестатического футбольного "специалиста" выстраданная им в бриллиантовых снах. Купи негра - продай негра. Прекрасный план!
Регистрация: 28.05.2014
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:36) #
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online

Торговец черным материалом.
Если срастется , интересно будет глянуть на конечный результат.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:31) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Какого же уровня должны быть игроки,если агент готов платить им зарплату,что бы играли в проф клубе?Ответ очевиден.Нулевой шлак из Африки.А Селюку нужна статистика,что где то в Европе играли,потом в родную Бендерню начнет пристраивать.Такие люди даром даже матери воды не принесут.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№5 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 14:27) #
  • +2
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Зачем иностранцы? Своих, футболистов хватает(18 - 21летних), которые сами готовы рвань и метать за такой шанс
Регистрация: 19.10.2011
№4 Написал: Chell (Сегодня, 14:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
в конце концов, это его идея и наличные ,а так интересно и похвально!
Регистрация: 28.10.2016
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:20) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Прямо коммунизм какой-то - ВСЕ БЕСПЛАТНО, даже сыр в мышеловке.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: дзерве дожил до вылета динамо (Сегодня, 14:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
новый дерипаска? ставит всем?


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Регистрация: 1.03.2010
№1 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 14:06) #
  • +3
  •  (3)

а где тогда место для откатных схем? Зачем это руководителям Томи? Они в свое время так красиво деньги потратили на поиски Погребняка, а тут им самим привозят...

Смысл существования всех команд (не частных) РФПЛ - это осваивание денег. В Томи просто были проворнее всех и освоили деньги раньше времени.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
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