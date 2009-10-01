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Дмитрий Селюк: готов предоставить "Томи" игроков, я буду платить, а они - играть
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что готов помочь "Томи" с набором нового состава, предоставив клубу шесть футболистов.
- Думаю, это будут легионеры. Я мало работаю с русскими футболистами. В большинстве случаев, из-за наличия российского паспорта они получают очень большую заработную плату. Возможно, это будут африканцы. Я буду платить, а они будут играть. "Томи" ни за что не придется платить. Все, что требуется от клуба - это создание условий проживания.
- Какова ваша цель?
- Знаю, что есть люди, которые скептически относятся к моему высказыванию. Я даю своих игроков, плачу свои деньги, кроме того, на кону моя репутация. Если они будут плохо выступать, меня начнут осуждать, а если я привезу молодых, талантливых ребят, то это станет показателем развития бюджетных команд.
Я предлагаю показать модель работы среднестатистического клуба, когда за небольшие деньги можно брать молодых футболистов, которые будут отлично играть и которых можно впоследствии продать, наполнив тем самым бюджет команды, - цитирует Селюка "СЭ".
- Думаю, это будут легионеры. Я мало работаю с русскими футболистами. В большинстве случаев, из-за наличия российского паспорта они получают очень большую заработную плату. Возможно, это будут африканцы. Я буду платить, а они будут играть. "Томи" ни за что не придется платить. Все, что требуется от клуба - это создание условий проживания.
- Какова ваша цель?
- Знаю, что есть люди, которые скептически относятся к моему высказыванию. Я даю своих игроков, плачу свои деньги, кроме того, на кону моя репутация. Если они будут плохо выступать, меня начнут осуждать, а если я привезу молодых, талантливых ребят, то это станет показателем развития бюджетных команд.
Я предлагаю показать модель работы среднестатистического клуба, когда за небольшие деньги можно брать молодых футболистов, которые будут отлично играть и которых можно впоследствии продать, наполнив тем самым бюджет команды, - цитирует Селюка "СЭ".
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