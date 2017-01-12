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Вратарь пляжного ЦСКА пропал в Санкт-Петербурге
22-летний вратарь ЦСКА "пляжник" Руслан Пелецкий пропал в Санкт-Петербурге. Родственники футболиста уже обратились в полицию. Вечером 10 января у Руслана должна была состояться тренировка, на которую он так и не пришел.
"У нас в семье заведено правило: вечером все созваниваемся. Поэтому волноваться начали тогда, когда после звонков Руслан не снял трубку. Телефон был включен, последний раз в соцсетях он появлялся в районе 18 часов. Уже утром 11-го телефон был выключен.
Наверное, сел. Жил он с мамой и братьями в Красном селе, но иногда останавливался у меня, на Ломоносовской, если было лень ехать после тренировки домой. Раньше не было никаких ситуаций, чтобы он пропадал", - цитирует сестру Руслана Олесю Пелецкую "Газета.ru" со ссылкой на ФАН.
"У нас в семье заведено правило: вечером все созваниваемся. Поэтому волноваться начали тогда, когда после звонков Руслан не снял трубку. Телефон был включен, последний раз в соцсетях он появлялся в районе 18 часов. Уже утром 11-го телефон был выключен.
Наверное, сел. Жил он с мамой и братьями в Красном селе, но иногда останавливался у меня, на Ломоносовской, если было лень ехать после тренировки домой. Раньше не было никаких ситуаций, чтобы он пропадал", - цитирует сестру Руслана Олесю Пелецкую "Газета.ru" со ссылкой на ФАН.
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