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Вратарь пляжного ЦСКА пропал в Санкт-Петербурге

22-летний вратарь ЦСКА "пляжник" Руслан Пелецкий пропал в Санкт-Петербурге. Родственники футболиста уже обратились в полицию. Вечером 10 января у Руслана должна была состояться тренировка, на которую он так и не пришел.

"У нас в семье заведено правило: вечером все созваниваемся. Поэтому волноваться начали тогда, когда после звонков Руслан не снял трубку. Телефон был включен, последний раз в соцсетях он появлялся в районе 18 часов. Уже утром 11-го телефон был выключен.

Наверное, сел. Жил он с мамой и братьями в Красном селе, но иногда останавливался у меня, на Ломоносовской, если было лень ехать после тренировки домой. Раньше не было никаких ситуаций, чтобы он пропадал", - цитирует сестру Руслана Олесю Пелецкую "Газета.ru" со ссылкой на ФАН.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 14:09
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№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:54) #
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online

Цитата: KOZbIPb
Наверное, сел.

что?

Телефон


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Наверное, сел.

что?
Регистрация: 22.08.2007
№1 Написал: дзерве дожил до вылета динамо (Сегодня, 14:14) #
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Болеет за:
«Ростов»
я последний раз появлялся в соц сетях в августе и ничего жив!ну удачи парню и родственикам конечно!


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Регистрация: 1.03.2010
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