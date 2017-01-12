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Максим Канунников: первые дни буду работать по индивидуальной программе

Нападающий "Рубина" Максим Канунников рассказал, что в начале подготовки ко второй части сезона будет заниматься индивидуально.

"Я пропустил концовку первой части сезона и очень соскучился по мячу. Была травма задней поверхности бедра, но там не все так просто. Повреждение оказалось тяжелым. Были задеты сразу две мышцы. Первые дни в Казани я буду работать по индивидуальной программе.

Десять матчей на сборах? Я видел расписание. На первом сборе - одна. Нужно будет войти в ритм, набрать кондиции, а потом через игры легче набирать форму. Мы будем понимать, и тренеры будут понимать, в каком состоянии мы находимся", - цитирует Канунникова "СЭ".
Теги: Канунников Рубин
Сегодня, 14:21
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