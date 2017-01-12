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Златан Ибрагимович: я завоевал Англию за три месяца (фото)

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что общекомандный результат для него важнее, чем личная статистика.

"Я нацелен на главный трофей - АПЛ. Стараюсь показывать свою лучшую игру, чтобы помочь своей команде. Забиваю голы, хорошо играю, и создаю шансы для партнеров.

До тех пор, пока я могу это делать, буду помогать "МЮ", так же, как и мои одноклубники помогают мне. Не имею личных целей, ведь я уже завоевал Англию. Мне понадобилось на это три месяца", - передает слова Ибрагимовича официальный сайт "МЮ".

Златан Ибрагимович: я завоевал Англию за три месяца (фото)
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:45
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