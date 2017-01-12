Златан Ибрагимович: я завоевал Англию за три месяца (фото)

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что общекомандный результат для него важнее, чем личная статистика."Я нацелен на главный трофей - АПЛ. Стараюсь показывать свою лучшую игру, чтобы помочь своей команде. Забиваю голы, хорошо играю, и создаю шансы для партнеров.До тех пор, пока я могу это делать, буду помогать "МЮ", так же, как и мои одноклубники помогают мне. Не имею личных целей, ведь я уже завоевал Англию. Мне понадобилось на это три месяца", - передает слова Ибрагимовича официальный сайт "МЮ".