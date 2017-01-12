Денис Глушаков: провел утреннюю зарядку под песню Владимира Высоцкого (видео)

Капитан "Спратака" Денис Глушаков выполнял разминку в тренажером зале под песню Владимира Высоцкого "Утренняя гимнастика"."Утренняя зарядка прошла на одном дыхании под такую музыку!", – написал Глушаков в Инстаграме.