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Денис Глушаков: провел утреннюю зарядку под песню Владимира Высоцкого (видео)

Капитан "Спратака" Денис Глушаков выполнял разминку в тренажером зале под песню Владимира Высоцкого "Утренняя гимнастика".

"Утренняя зарядка прошла на одном дыхании под такую музыку!", – написал Глушаков в Инстаграме.

ВИДЕО - здесь
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 14:57
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№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 15:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
"Всё по ГОСТу! Жирным, в главных... Ведь про Спартак же."(Про новость.)
Регистрация: 8.08.2016
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