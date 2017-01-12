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Агент: у Амира Натхо имеются предложения из Испании и России

Полузащитник Амир Натхо имеет предложения от испанских и российских клубов, сообщил его агент Леонид Истрати.

"Ситуация с будущим Амира вскоре должна проясниться. У него есть предложения из Испании и России. Речь идет о высших дивизионах. Будем думать по этому поводу", - передает слова Истрати "Р-Спорт".
Сегодня, 14:59
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