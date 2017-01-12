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Игорь Семшов приступил к обязанностям в тренерском штабе тульского "Арсенала"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков подтвердил, что бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов станет его помощником в клубе и приступит к работе на первом тренировочном сборе команды.

"Да, это так! Игорь Семшов станет моим помощником и приступает к работе уже сейчас на сборе", - цитирует Кирьякова "Р-Спорт".
Теги: Семшов Арсенал Тула
Сегодня, 15:19
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