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Игорь Семшов приступил к обязанностям в тренерском штабе тульского "Арсенала"
Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков подтвердил, что бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов станет его помощником в клубе и приступит к работе на первом тренировочном сборе команды.
"Да, это так! Игорь Семшов станет моим помощником и приступает к работе уже сейчас на сборе", - цитирует Кирьякова "Р-Спорт".
"Да, это так! Игорь Семшов станет моим помощником и приступает к работе уже сейчас на сборе", - цитирует Кирьякова "Р-Спорт".
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