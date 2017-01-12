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Славен Билич: Пайет не хочет играть за "Вест Хэм"
Полузащитник сборной Франции Димитри Пайет больше не хочет играть за "Вест Хэм Юнайтед", сообщил главный тренер Славен Билич.
"Мы сказали, что не хотим продавать наших лучших игроков, но Пайет не хочет играть за нас. Мы же не собираемся его продавать.
Я разговаривал с председателем, это не денежный вопрос. Клуб предложил ему длительный контракт, потому что хочет, чтобы он остался", - цитирует Билича "Газета.ru" со ссылкой на Sky Sports.
"Мы сказали, что не хотим продавать наших лучших игроков, но Пайет не хочет играть за нас. Мы же не собираемся его продавать.
Я разговаривал с председателем, это не денежный вопрос. Клуб предложил ему длительный контракт, потому что хочет, чтобы он остался", - цитирует Билича "Газета.ru" со ссылкой на Sky Sports.
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