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Дублеры "Спартака" будут готовиться к сезону на Кипре

Молодежный состав "Спартака" будет готовиться ко второй части сезона в Айя-Напе, информирует официальный сайт клуба. Сегодня из аэропорта Шереметьево дублеры красно-белых вылетают на Кипр.

В распоряжении главного тренера команды Дмитрия Гунько 23 футболиста. Это Вадим Аверкиев, Сергей Лазарев, Алексей Козлов, Максим Актисов, Илья Иванов, Иван Костылев, Олег Красильниченко, Леонид Миронов, Тургай Мохбалиев, Даниил Петрунин, Кирилл Феофилактов, Солтмурад Бакаев, Пётр Володкин, Назар Гордеочук, Даниил Горовых, Михаил Игнатов, Никита Киселёв, Кирилл Орехов, Денис Пацев, Степан Костюков, Егор Никулин, Данила Прошляков и нападающий дубля "Урала" Артём Юсупов, находящийся на просмотре. Во время первого сбора спартаковцы сыграют контрольный матч. Соперником нашей молодежи станет второй состав румынского клуба "Астра". Игра состоится 22 января.
Теги: Спартак
Сегодня, 15:31
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