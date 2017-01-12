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"Амкар" взял на сбор в Белек 28 футболистов

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев взял на первый учебно-тренировочный сбор 28 футболистов.

Первый подготовительный сбор пермяков пройдет с 12 по 31 января в Белеке.

В "Амкар" возвращается из аренды в украинском "Ильичевце" полузащитник Олег Мищенко, а защитник Роберт Арзуманян, в прошлом году выступавший на правах аренды в "Шахтере" из Караганды, отправится на сборы вместе с тульским "Арсеналом".

Команда Гаджи Гаджиева на первом сборе будет выглядеть следующим образом:

вратари: Александр Будаков, Дмитрий Хомич;

защитники: Николай Зайцев, Петар Занев, Брайн Идову, Секу Конде, Александр Милькович, Иван Черенчиков, Николай Тарасов;

полузащитники: Сергей Баланович, Роланд Гиголаев, Януш Гол, Бранко Йовичич, Павел Комолов, Олег Мищенко, Фегор Огуде, Давид Хурцидзе, Алихан Шаваев, Василий Алейников, Иван Беликов;

нападающие: Чума Анене, Дарко Бодул, Михаил Костюков, Станислав Прокофьев, Александр Салугин, Антон Шиндер, Антон Гооге, Вадим Чухланцев.

Алихан Шаваев, продолжающий залечивать травму, полученную в матче со "Спартаком", будет тренироваться по индивидуальному плану.

ФК "Амкар"
Теги: Амкар
Сегодня, 15:35
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