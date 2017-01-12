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Луис Адриано проходит медосмотр для "Спартака" в Риме (видео)

Нападающий "Милана" Луис Адриано в настоящее время проходит медосмотр для "Спартака" в Риме в клинике "Вилла Стюарт".

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио опубликовал видео с Луисом Адриано в римской клинике.

Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за 29-летнего футболиста 1 млн евро плюс бонусы. Зарплата бразильца в стане красно-белых составит около 3 млн евро в год.

Теги: Спартак Адриано
Сегодня, 15:40
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(3)
№10 Написал: SEPULTURA (Сегодня, 17:15) #
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zenit47,
я тебе сочувствую, ты сивухи укушался?
Регистрация: 12.09.2016
№9 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 17:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Разве 5 - это около 3?

вижу, я тебя уже потекло по ляшкам)))))
Регистрация: 24.11.2008
№8 Написал: safonas (Сегодня, 16:55) #
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Цитата: sanyapytilin
Разве 5 - это около 3?

а откуда инфу взял про 5?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:48) #
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Разве 5 - это около 3?
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 16:47) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Следил за ним в Шахтере. Там играл как футболист мирового уровня.
Регистрация: 5.09.2012
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:34) #
  • 0
  •  (0)

Бейсболка на нём так же сидит, как на как Ричарде Прайоре в фильме "Миллионы Брюстера". smile
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:06) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
кинулся ко всем гейропейским светилам...больной чтоле?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: nadvol53 Москва (Сегодня, 16:04) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Второй Мельгарехо.
Регистрация: 9.10.2012
№2 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 15:53) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
На призывную комиссию выловили!!!
Регистрация: 21.05.2011
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:44) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
бухал всю ночь, пошатывает, воду хлещет
Регистрация: 17.05.2013
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