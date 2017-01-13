"Реал" избежал поражения в матче с "Севильей" и прошел в 1/4 Кубка Испании

"Реал" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании на выезде сыграл вничью с "Севильей" (Первый матч - 3:0). Таким образом, мадридцы пробились в следующий раунд турнира.



Кубок Испании. 1/8 финала



"Севилья" - "Реал Мадрид" - 3:3



Голы: Данило, 10, Асенсио, 48, Йоветич, 53, Иборра, 77, Рамос, 83, Бензема, 90+3



"Севилья": Сорья, Лангле, Рами, Меркадо (Витоло, 65), Эскудеро, Иборра, Сарабия, Корреа (Йовети, 45+1), Краневиттер, Бен-Йедер, Вьетто (Насри, 55)



"Реал Мадрид": Касилья, Начо, Данило, Рамос, Марсело, Касемиро, Асенсио, Кроос, Мората (Бензема, 76), Васкес (Карвахаль, 64), Мариано (Ковачич, 58)



Предупреждения: Меркадо, 7, Васкес, 13, Иборра, 62, Ковачич, 63, Касилья, 72, Йоветич, 72, Касемиро, 84, Марсело, 88.