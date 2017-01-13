"Милан" обыграл "Торино" и вышел на "Ювентус" в Кубке Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Милан" дома одержал волевую победу над "Торино". В следующей стадии турнира соперником "россонери" станет "Ювентус". Матч состоится 25 января.



Кубок Италии. 1/8 финала



"Милан" - "Торино" - 2:1



Голы: Белотти, 27, Куцка, 61, Бонавентура, 63



"Милан": Доннарумма, Абате (Калабрия, 79), Де Шильо, Гомес, Палетта, Соса (Локателли, 88), Куцка (Пашалич, 79), Бертолаччи, Бонавентура, Лападула, Сусо



"Торино": Харт, Сильвестри, Баррека, Россеттини, Моретти, Вальдифиори (Оби, 81), Бенасси, Базелли (Лопес, 71), Белотти, Итурбе (Бое, 64), Ляич



Предупреждения: Лападула, 48, Баррека, 57, Абате, 78, Баррека, 87



Удаления: Баррека, 87