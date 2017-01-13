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Маурисио: время в "Спартаке" - позитивный момент в моей карьере

Защитник "Спартака" дос Сантос Маурисио Насименто, принадлежащий "Лацио", поделился впечатлениями от пребывания в стане красно-белых.

"Я быстро адаптировался к российской лиге, во многом мне помог наш тренер - Массимо Каррера, который прекрасно знал и видел, как я играю в "Лацио". Я в команде четыре месяца, всё идёт хорошо, и я знаю, что "Спартак" и "Лацио" ведут переговоры о моём полноценном трансфере.

Время в "Спартаке" - позитивный момент в моей карьере, мы идём на первом месте и хотим выиграть чемпионат и выйти в Лигу Чемпионов, как это было с "Лацио" после перерыва в несколько лет. Мы сделаем всё, чтобы победить в чемпионате и осуществить свою мечту. Команда сосредоточена на этой цели", - цитирует Маурисио "Чемпионат" со ссылкой на lazionews.eu.
Теги: Маурисио Спартак
Сегодня, 02:35
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