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Андрей Гордеев: вижу огонь в глазах игроков, не сомневаюсь, что мы будем двигаться вперед
Новый главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев поделился первыми впечатлениями от работы с дальневосточной командой.
— Развитие событий было сколь неожиданным, столь и стремительным: Александр Григорян — в «Анжи», вы вместо него — в Хабаровск…
— Все именно так и обстояло. 4 января мне позвонили руководители СКА, в тот же день вечер встретились, а уже 6-го отправился с командой на сбор в Абрау-Дюрсо. Долго на предложением не думал. Задачи стоят сложные, но интересные.
— Не смущает, сколько придется летать?
— Пока не летал. Вот когда начнется сезон, тогда и отвечу на ваш вопрос. Мы учились вместе с Сергеем Павловым, который долго работал во Владивостоке, он мне рассказывал о местной специфике, но нужно иметь представление самому. В любом случае я готов к тому, что придется находиться в отрыве от семьи.
— Ситуация щекотливая, согласитесь: команду создавали не вы, но при этом непопадание СКА в «стыки», учитывая текущее третье место, станет для вас «неудом».
— Более чем понимаю это. Третье место — это пока промежуточный результат, дальше все будет зависеть от того, как мы поработаем.
— Разговор о задачах и векторе развития клуба с руководством был?
— Естественно, что стоит задача побеждать в каждом матче. А глобально — чтобы клуб становился более амбициозным, структурированным. Я вижу огонь в глазах игроков и руководства, поэтому и не сомневаюсь, что мы будем двигаться вперед.
— Перед сезоном руководства СКА объявило ориентиром пятое место, однако сама команда во главе с Григоряном взяла курс на переходные матчи.
— Это всегда прекрасно и привлекательно, когда люди чувствуют в себе силы решать серьезные задачи.
— Представление об игроках уже составили?
— Конечно, слукавлю, если скажу, что уже полностью во всем разобрался. Но информацию собираю. Мне нравится и настрой, и состояние, в котором находятся футболисты.
— Ряд кадровых решений были принято еще при Григоряне, который расстался с квартетом игроков и при этом пригласил экс-хавбека «Томи» Ляха с защитником «Факела» Тимошиным. Все остается в силе?
— Конкретизировать не буду, впереди еще пять дней сбора, который завершится контрольным матчем с майкопской «Дружбой». К Турции многое прояснится. И Лях, и Тимошин тренируются, но без контрактов. В «Анжи», как вы знаете, ушел Кацаев. Кто еще? Дедечко, Воронкин, Иванов и Нестеренко? Их команде нет, они покинули СКА в конце прошлого года.
— Андрей Иванов (бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» — прим.) ведь играл у вас в «Сибири»…
— Действительно, я хорошо знаю его качества. Кстати, да, наш диалог подтолкнул меня к размышлением по поводу данной ситуации.
— По моим данным, к СКА должен был еще присоединиться покинувший «Мордовию» Артур Саркисов.
— Не знаю, какие были договоренности, но Саркисов уже в «Енисее», так что вопрос закрыт.
— Коль речь зашла о «Мордовии» — в Саранске за прошлый сезон с вами рассчитались?
— Нет, к сожалению. Мы подали на Палату по разрешениям споров, выиграли дело, тем не менее ситуация не разрешилась.
— Когда покидали «Мордовию», уже понимали, что клуб на пороге краха?
— Наверное. В чем это выражалось? Хотя бы в том, что клуб расстался с группой ведущих игроков. Не могу сказать, что руководство региона охладело к футболу и потеряло интерес — напротив, губернатор поддерживал: для него вылет из премьер-лиги стал неожиданностью. Но некоторые шаги в клубе были непонятными. Ясно, что многое зависит от финансов. Хотя удержаться, я считаю, все равно было можно.
— Вернемся к СКА. Сколько планируете новичков?
— В каждую линию — на место тех, кто ушел. Естественно, наметки есть. Да, какие-то решения были приняты до меня. Это реноме клуба и я был готов к подобному. А теперь, разумеется, решения уже должен принимать главный тренер, обсуждая их со спортивным и генеральным директорами.
— За ФНЛ в этом сезоне следили?
— Я и сейчас просматриваю матчи. Не стал бы пока давать категоричные оценки, так как еще не окунулся в турнир, но общее представление имею. Видно, что многим приходится тяжело в нынешней экономической ситуации — раньше проблемных клубов было меньше. С другой стороны, со стороны команд РФПЛ большой интерес к игрокам ФНЛ. Во-первых, все сейчас считают деньги, а, во-вторых, таланты есть, лига их готовит. И правильно — надо заниматься своей кузницей.
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— Развитие событий было сколь неожиданным, столь и стремительным: Александр Григорян — в «Анжи», вы вместо него — в Хабаровск…
— Все именно так и обстояло. 4 января мне позвонили руководители СКА, в тот же день вечер встретились, а уже 6-го отправился с командой на сбор в Абрау-Дюрсо. Долго на предложением не думал. Задачи стоят сложные, но интересные.
— Не смущает, сколько придется летать?
— Пока не летал. Вот когда начнется сезон, тогда и отвечу на ваш вопрос. Мы учились вместе с Сергеем Павловым, который долго работал во Владивостоке, он мне рассказывал о местной специфике, но нужно иметь представление самому. В любом случае я готов к тому, что придется находиться в отрыве от семьи.
— Ситуация щекотливая, согласитесь: команду создавали не вы, но при этом непопадание СКА в «стыки», учитывая текущее третье место, станет для вас «неудом».
— Более чем понимаю это. Третье место — это пока промежуточный результат, дальше все будет зависеть от того, как мы поработаем.
— Разговор о задачах и векторе развития клуба с руководством был?
— Естественно, что стоит задача побеждать в каждом матче. А глобально — чтобы клуб становился более амбициозным, структурированным. Я вижу огонь в глазах игроков и руководства, поэтому и не сомневаюсь, что мы будем двигаться вперед.
— Перед сезоном руководства СКА объявило ориентиром пятое место, однако сама команда во главе с Григоряном взяла курс на переходные матчи.
— Это всегда прекрасно и привлекательно, когда люди чувствуют в себе силы решать серьезные задачи.
— Представление об игроках уже составили?
— Конечно, слукавлю, если скажу, что уже полностью во всем разобрался. Но информацию собираю. Мне нравится и настрой, и состояние, в котором находятся футболисты.
— Ряд кадровых решений были принято еще при Григоряне, который расстался с квартетом игроков и при этом пригласил экс-хавбека «Томи» Ляха с защитником «Факела» Тимошиным. Все остается в силе?
— Конкретизировать не буду, впереди еще пять дней сбора, который завершится контрольным матчем с майкопской «Дружбой». К Турции многое прояснится. И Лях, и Тимошин тренируются, но без контрактов. В «Анжи», как вы знаете, ушел Кацаев. Кто еще? Дедечко, Воронкин, Иванов и Нестеренко? Их команде нет, они покинули СКА в конце прошлого года.
— Андрей Иванов (бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» — прим.) ведь играл у вас в «Сибири»…
— Действительно, я хорошо знаю его качества. Кстати, да, наш диалог подтолкнул меня к размышлением по поводу данной ситуации.
— По моим данным, к СКА должен был еще присоединиться покинувший «Мордовию» Артур Саркисов.
— Не знаю, какие были договоренности, но Саркисов уже в «Енисее», так что вопрос закрыт.
— Коль речь зашла о «Мордовии» — в Саранске за прошлый сезон с вами рассчитались?
— Нет, к сожалению. Мы подали на Палату по разрешениям споров, выиграли дело, тем не менее ситуация не разрешилась.
— Когда покидали «Мордовию», уже понимали, что клуб на пороге краха?
— Наверное. В чем это выражалось? Хотя бы в том, что клуб расстался с группой ведущих игроков. Не могу сказать, что руководство региона охладело к футболу и потеряло интерес — напротив, губернатор поддерживал: для него вылет из премьер-лиги стал неожиданностью. Но некоторые шаги в клубе были непонятными. Ясно, что многое зависит от финансов. Хотя удержаться, я считаю, все равно было можно.
— Вернемся к СКА. Сколько планируете новичков?
— В каждую линию — на место тех, кто ушел. Естественно, наметки есть. Да, какие-то решения были приняты до меня. Это реноме клуба и я был готов к подобному. А теперь, разумеется, решения уже должен принимать главный тренер, обсуждая их со спортивным и генеральным директорами.
— За ФНЛ в этом сезоне следили?
— Я и сейчас просматриваю матчи. Не стал бы пока давать категоричные оценки, так как еще не окунулся в турнир, но общее представление имею. Видно, что многим приходится тяжело в нынешней экономической ситуации — раньше проблемных клубов было меньше. С другой стороны, со стороны команд РФПЛ большой интерес к игрокам ФНЛ. Во-первых, все сейчас считают деньги, а, во-вторых, таланты есть, лига их готовит. И правильно — надо заниматься своей кузницей.
Sportbox
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