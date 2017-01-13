"Реал" побил рекорд "Барселоны", сыграв 40 матчей без поражений

"Реал", сыграв вничью с "Севильей" (3:3) в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании, установил рекорд для испанских клубов по количеству матчей без поражений подряд во всех официальных встречах. Стоит отметить, что в поединке с "Севильей" "Реал" к 83-й минуте уступал в счете 1:3.Подопечные Зинедина Зидана не проигрывают уже в 40 играх подряд. Предыдущее достижение (39 игр) принадлежало "Барселоне" – каталонский клуб не уступил ни разу в период с октября 2015 по март 2016 года.