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Миха Мевля: я сделал правильный выбор, согласившись перейти в "Ростов"

Словенский защитник "Ростова" Миха Мевля рассказал о своей адаптации в Ростове-на-Дону.

"Летом я сделал правильный выбор. Это был последний день трансферного окна, и мы подписали контракт с "Ростовом". В чемпионате Румынии у меня все хорошо складывалось, но считаю, что перешел на более высокий уровень. Чемпионат России - сильный турнир плюс поиграл в Лиге чемпионов.

Я адаптировался довольно быстро. В центре Ростова очень красиво, много хороших ресторанов. Русская кухня не сильно отличается от словенской. Мне уже удалось выучить некоторые русские слова и начать больше общаться.

Возникали некоторые проблемы из-за того, что россияне практически не говорят по английски, но на поле трудностей не ощущалось", - цитирует Мевлю https://www.rtvslo.si/radiokoper/zgodbe/miha-mevlja-za-zogo-s-krasa-v-rusijo/411999.
Теги: Мевля Ростов
Сегодня, 03:10
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