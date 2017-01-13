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"Суонси" объявил о подписании контракта с Лусиано Нарсингом

"Суонси Сити" официально объявил о переходе из ПСВ нападающего Лусиано Нарсинга.

С 26-летним игроком сборной Нидерландов подписан контракт сроком на два с половиной года. Сумма трансфера составила £ 4 млн (€ 4,6 млн). В валлийской команде Нарсинг будет выступать под 28-м номером.

Форвард не сможет дебютировать за "Суонси" в матче ближайшего тура АПЛ с "Арсеналом" из-за небольшой травмы икроножной мышцы.

"Суонси" объявил о подписании контракта с Лусиано Нарсингом


Газета.ru
Теги: Суонси
Сегодня, 03:33
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