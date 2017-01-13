"Суонси" объявил о подписании контракта с Лусиано Нарсингом

"Суонси Сити" официально объявил о переходе из ПСВ нападающего Лусиано Нарсинга.С 26-летним игроком сборной Нидерландов подписан контракт сроком на два с половиной года. Сумма трансфера составила £ 4 млн (€ 4,6 млн). В валлийской команде Нарсинг будет выступать под 28-м номером.Форвард не сможет дебютировать за "Суонси" в матче ближайшего тура АПЛ с "Арсеналом" из-за небольшой травмы икроножной мышцы.