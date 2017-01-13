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Владимир Габулов и Кирилл Комбаров официально перешли в "Арсенал"

Тульский "Арсенал" объявил о подписании контрактов с вратарем Владимиром Габуловым и защитником Кириллом Комбаровым.

Соглашение с 33-летним экс-стражем ворот "Динамо" подписано на полтора года. Бывший 29-летний фланговый защитник "Динамо", "Спартака" и "Томи" заключил договор с тульским клубом на такой же срок.

ФК "Арсенал" Тула
Теги: Арсенал Тула Комбаров К. Габулов
Сегодня, 03:40
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