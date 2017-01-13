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Защитник "Реала" Пепе не хочет переезжать в Китай до ЧМ-2018

Защитник "Реала" Пепе намерен продлить контракт с командой, сообщает A Bola.

Португалец не соглашался подписывать новое соглашение из-за предложения из Китая, однако изменил свое решение. Новый контракт 33-летнего защитника будет рассчитан до 2018 года. Зарплата Пепе составит € 5 млн.

Главной причиной решения португальца продлить контракт с клубом называется его желание принять участие в ЧМ-2018, а попасть в сборную из Примеры легче, чем из Китая.

Газета.ru
Теги: Пепе Реал
Сегодня, 03:43
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