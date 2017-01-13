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СМИ: "Спартак" заплатит за Александра Самедова около 3,5 млн евро

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов близок к переходу в "Спартак", информирует "СЭ".

Трансферный контракт участники сделки пока не заключили – есть договоренность об основных условиях. Сам же документ подпишут, вероятно, уже в пятницу.

По данным издания, сумма трансфера 32-летнего футболиста составила около 3,5 миллиона евро. Это среднее значение между ценой, на которой настаивал "Локомотив", и предложением "Спартака". Напомним, в контракте игрока прописаны отступные (5 миллионов евро), красно-белые же еще в декабре предложили два миллиона.

Де-юре Самедов станет спартаковцем с 18 января. В этот же день красно-белые отправятся на сбор в ОАЭ. Срок контракта игрока составит 2,5 года, а зарплата – 1,8 миллиона евро в год.
Теги: Спартак Самедов Локомотив
Сегодня, 03:50
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№1 Написал: vlees (Сегодня, 04:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну просмотрим,денег конечно стало меньше в нашем футболе,что даже из-за такой суммы так долго не могли договориться.В том сезоне у арбузника была неплохая статистка для его позиции,теперь хоть есть кого выпустить на фланг вместо Зобнина,который играет не на свой позиции.
Регистрация: 12.01.2017
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