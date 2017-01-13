В Аргентине 14-ти клубам высшего дивизиона из-за долгов запретили заявлять новичков

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) из-за долгов запретила 14 клубам высшего дивизиона заявлять новых игроков.12 января AFA опубликовала список клубов, получивших разрешение на включение в свой состав новичков, в котором значатся 16 команд первого дивизиона, "не имеющих задолженности перед AFA"."С остальными клубами ситуация будет согласована на основании планов по погашению долга, которые они представили, и которые получили одобрение комитета по урегулированию", - гласит сообщение на сайте организации.В список должников попали одни из сильнейших в Аргентине клубов "Индепендьенте" и "Сан-Лоренсо", а также "Эстудиантес", "Ньюэллс Олд Бойз", "Велес Сарсфилд" и другие.