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Азамат Засеев: когда Гончаренко сказал, что уходит, у всех был небольшой шок

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев рассказал об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

— Мы понимали, что в футболе всё может быть, и не исключали, что он уйдет в ЦСКА. Но внутри команды это даже не обсуждали — тренер вел себя так же, как и до начала разговоров об уходе. Не было ощущения, что он работает с нами спустя рукава. Но когда он сказал нам, что точно уходит, был, конечно, небольшой шок. Все ребята очень расстроились.

— Гончаренко как-то попрощался с командой?

— Конечно, он сказал всем напутственные слова и поблагодарил за проделанную работу. Потом мы общались с ним лично — по телефону и через СМС. Думаю, время, проведенное с этим специалистом, все футболисты запомнят навсегда. Даже не знаю, как описать это словами… Гончаренко очень много нам дал, многому научил каждого из нас.

— «Уфа» потеряла также и основного защитника Виктора Васина, который тоже вернулся в ЦСКА. Сложно будет его заменить?

— Любая потеря основного игрока и главного тренера — это болезненно. Но прошло уже определенное количество времени, мы познакомились с нашим новым наставником — Сергеем Богдановичем Семаком. Впереди три сбора и достаточно времени, чтобы заменить тех, кто ушел, и понять требования нового тренера.

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Теги: Уфа Гончаренко
Сегодня, 09:28
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