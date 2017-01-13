Азамат Засеев: когда Гончаренко сказал, что уходит, у всех был небольшой шок

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:56
Агент Кришито: контракт с "Зенитом" скоро будет продлен (4)
Агент Кришито: контракт с "Зенитом" скоро будет продлен (4)
Вчера 23:44
«Хэбэй Форчун» купил китайского игрока с рыночной стоимостью 475 тысяч евро за 20,4 млн (18)
«Хэбэй Форчун» купил китайского игрока с рыночной стоимостью 475 тысяч евро за 20,4 млн (18)
Вчера 22:36
Россиянин Кабаев, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии, перешел в чешский «Богемианс» (2)
Россиянин Кабаев, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии, перешел в чешский «Богемианс» (2)
Вчера 22:23
Спартак Гониев: в «Кубани» сказали, что все долги покроют, но цифры и сроки не обозначили (1)
Спартак Гониев: в «Кубани» сказали, что все долги покроют, но цифры и сроки не обозначили (1)
Вчера 22:12
Кристиан Рамирес: о «Краснодаре» раньше ничего не знал, надеюсь стать для команды своим Марсело
Кристиан Рамирес: о «Краснодаре» раньше ничего не знал, надеюсь стать для команды своим Марсело
Вчера 21:53
Председатель совета директоров «Локомотива» подтвердил согласование трансфера Самедова (25)
Председатель совета директоров «Локомотива» подтвердил согласование трансфера Самедова (25)
Вчера 21:39
Экс-игрок «Рубина» рассказал, как агент Мендеш обманом заработал на его переходе 500 тыс. евро (3)
Экс-игрок «Рубина» рассказал, как агент Мендеш обманом заработал на его переходе 500 тыс. евро (3)
Вчера 21:12
На просмотре в «Локомотиве» находится французский нападающий из литовского чемпионата (15)
На просмотре в «Локомотиве» находится французский нападающий из литовского чемпионата (15)
Вчера 20:45
«МЮ» имеет чистый долг в размере 536 млн евро, ЦСКА 7-й среди европейских клубов с 224 млн евро (56)
«МЮ» имеет чистый долг в размере 536 млн евро, ЦСКА 7-й среди европейских клубов с 224 млн евро (56)
Вчера 20:18
«СЭ»: «Локомотив» и «Спартак» согласовали переход Самедова (36)
«СЭ»: «Локомотив» и «Спартак» согласовали переход Самедова (36)
Вчера 20:14
«Краснодар» подписал Жирова и отдал его в аренду «Анжи» (5)
«Краснодар» подписал Жирова и отдал его в аренду «Анжи» (5)
Вчера 20:05
Вячеслав Колосков: допинг - внешняя зацепка, а бойкот ЧМ-2018 может быть по политическим причинам (4)
Вячеслав Колосков: допинг - внешняя зацепка, а бойкот ЧМ-2018 может быть по политическим причинам (4)
Вчера 19:56
Игорь Шалимов: «Краснодар» не будет играть в футбол, где нет зрелища, есть запрос от болельщиков (3)
Игорь Шалимов: «Краснодар» не будет играть в футбол, где нет зрелища, есть запрос от болельщиков (3)
Вчера 19:40
Квинси Промес: с нетерпением жду момента, когда снова увижу моих партнёров по команде (3)
Квинси Промес: с нетерпением жду момента, когда снова увижу моих партнёров по команде (3)
Вчера 19:18
«Матч-ТВ»: Жиров станет игроком «Краснодара» (15)
«Матч-ТВ»: Жиров станет игроком «Краснодара» (15)
Вчера 19:07
Экс-глава WADA: если страны откажутся от участия на ЧМ-2018 из-за допинг-скандалов, Россию могут лишить турнира (12)
Экс-глава WADA: если страны откажутся от участия на ЧМ-2018 из-за допинг-скандалов, Россию могут лишить турнира (12)
Вчера 18:40
Игорь Шалимов: Смолов мыслями с «Краснодаром» (2)
Игорь Шалимов: Смолов мыслями с «Краснодаром» (2)
Вчера 18:29
«Хэбэй Форчун»: не знаем, кто распространяет слухи о трансфере Хамеса, но они зашли слишком далеко
«Хэбэй Форчун»: не знаем, кто распространяет слухи о трансфере Хамеса, но они зашли слишком далеко
Азамат Засеев: когда Гончаренко сказал, что уходит, у всех был небольшой шок
Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев рассказал об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.
— Мы понимали, что в футболе всё может быть, и не исключали, что он уйдет в ЦСКА. Но внутри команды это даже не обсуждали — тренер вел себя так же, как и до начала разговоров об уходе. Не было ощущения, что он работает с нами спустя рукава. Но когда он сказал нам, что точно уходит, был, конечно, небольшой шок. Все ребята очень расстроились.
— Гончаренко как-то попрощался с командой?
— Конечно, он сказал всем напутственные слова и поблагодарил за проделанную работу. Потом мы общались с ним лично — по телефону и через СМС. Думаю, время, проведенное с этим специалистом, все футболисты запомнят навсегда. Даже не знаю, как описать это словами… Гончаренко очень много нам дал, многому научил каждого из нас.
— «Уфа» потеряла также и основного защитника Виктора Васина, который тоже вернулся в ЦСКА. Сложно будет его заменить?
— Любая потеря основного игрока и главного тренера — это болезненно. Но прошло уже определенное количество времени, мы познакомились с нашим новым наставником — Сергеем Богдановичем Семаком. Впереди три сбора и достаточно времени, чтобы заменить тех, кто ушел, и понять требования нового тренера.
Известия
— Мы понимали, что в футболе всё может быть, и не исключали, что он уйдет в ЦСКА. Но внутри команды это даже не обсуждали — тренер вел себя так же, как и до начала разговоров об уходе. Не было ощущения, что он работает с нами спустя рукава. Но когда он сказал нам, что точно уходит, был, конечно, небольшой шок. Все ребята очень расстроились.
— Гончаренко как-то попрощался с командой?
— Конечно, он сказал всем напутственные слова и поблагодарил за проделанную работу. Потом мы общались с ним лично — по телефону и через СМС. Думаю, время, проведенное с этим специалистом, все футболисты запомнят навсегда. Даже не знаю, как описать это словами… Гончаренко очень много нам дал, многому научил каждого из нас.
— «Уфа» потеряла также и основного защитника Виктора Васина, который тоже вернулся в ЦСКА. Сложно будет его заменить?
— Любая потеря основного игрока и главного тренера — это болезненно. Но прошло уже определенное количество времени, мы познакомились с нашим новым наставником — Сергеем Богдановичем Семаком. Впереди три сбора и достаточно времени, чтобы заменить тех, кто ушел, и понять требования нового тренера.
Известия
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.