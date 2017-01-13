"Челси" претендует на хавбека "Вест Хэма" Димитри Пайе

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайе может сменить клуб, передает The Sun.



На 29-летнего француза, отстраненного от тренировок с "молотобойцами", претендует "Челси". Напомним, ранее главный тренер Славен Билич заявил, что Пайе не хочет выступать за "Вест Хэм".