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"Челси" претендует на хавбека "Вест Хэма" Димитри Пайе

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайе может сменить клуб, передает The Sun.

На 29-летнего француза, отстраненного от тренировок с "молотобойцами", претендует "Челси". Напомним, ранее главный тренер Славен Билич заявил, что Пайе не хочет выступать за "Вест Хэм".
Теги: Вест Хэм Челси Пайет
Сегодня, 09:32
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