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Дидье Дрогба может продолжить карьеру в "Коринтианс"

Легенда "Челси" нападающий Дидье Дрогба может продолжить карьеру в бразильском "Коринтианс", информирует UOL Esporte.

На данный момент 38-летний ивуариец является свободным агентом. Ранее Дрогба выступал за канадский клуб MLS "Монреаль Импакт", в составе которого провел 39 матчей и забил 22 мяча.
Теги: Дрогба Коринтианс
Сегодня, 09:36
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