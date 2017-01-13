Дидье Дрогба может продолжить карьеру в "Коринтианс"

Легенда "Челси" нападающий Дидье Дрогба может продолжить карьеру в бразильском "Коринтианс", информирует UOL Esporte.



На данный момент 38-летний ивуариец является свободным агентом. Ранее Дрогба выступал за канадский клуб MLS "Монреаль Импакт", в составе которого провел 39 матчей и забил 22 мяча.