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Агент: не исключено, что Боккетти переедет в Германию

Андреа Д’Амико, агент защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, рассказал о возможной смене 30-летним итальянцем клубной прописки.

"Контракт Сальваторе со "Спартаком" рассчитан до июня. Сейчас мы ведем переговоры со многими клубами, и не исключено, что Боккетти переедет в Германию", – цитирует агента Sport Mediaset.
Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 09:43
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11
(0)
№11 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:31) #
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Цитата: SPV
рвать то он может и будет, хотелось что бы все таки он играл

Меткое замечание! По-типу, как вратари говорят: я не стою в воротах, а играю. Ведь действительно, в современном футболе играют все 11 человек, а не шестеро атакуют, остальные обороняются и более ничего не делают.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:07) #
  • +1
  •  (1)

да никуда он не уедет..... Ему здесь хорошо.
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧтем более на его место ЛЦЗ взяли Джикию, который теперь когти рвать будет, что бы доказать, что не зря его взяли!рвать то он может и будет, хотелось что бы все таки он играл

думаю, у Карреры это получится и Джикия в Спартаке прибавит! кстати, у него хлесткий дальний удар, не хуже, чем у Игнашевича! характер по спортивному злой, но порой перехлестывает... вот над этим нужно с ним поработать!
Регистрация: 23.03.2009
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:03) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
тем более на его место ЛЦЗ взяли Джикию, который теперь когти рвать будет, что бы доказать, что не зря его взяли!

рвать то он может и будет, хотелось что бы все таки он играл
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: Батька (Сегодня, 10:47) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
хорошая новость! пусть куда хочет едет, не нужен он Спартаку! только косячит постоянно! тем более на его место ЛЦЗ взяли Джикию, который теперь когти рвать будет, что бы доказать, что не зря его взяли!

scream
Регистрация: 9.09.2016
№6 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 10:34) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
Не моё дело соваться со своим уставом в чужой монастырь (в том плане, что не за "Спартак" я болею), но потерять пусть не самого классного в мире, но точно квалифицированного защитника, понимающего и русский язык, и русский футбол это расточительство. Конечно, не стоит швыряться миллионами, дабы не возбудить аппетиты других футболистов и - особливо - их агентов, но лучше заплатить лишний лям Сальваторе, нежели потом тратить 3-4 на покупку нового, который ещё неизвестно, как заиграет.


Абсолютно верно. Тем более, что 30 лет для центрального защитника не возраст.
Регистрация: 27.04.2009
№5 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 10:33) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
не исключено, что твои слова лишь мера давления на клуб.


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№4 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:33) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
хорошая новость! пусть куда хочет едет, не нужен он Спартаку! только косячит постоянно! тем более на его место ЛЦЗ взяли Джикию, который теперь когти рвать будет, что бы доказать, что не зря его взяли!
Регистрация: 23.03.2009
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:30) #
  • +7
  •  (11)

Не моё дело соваться со своим уставом в чужой монастырь (в том плане, что не за "Спартак" я болею), но потерять пусть не самого классного в мире, но точно квалифицированного защитника, понимающего и русский язык, и русский футбол это расточительство. Конечно, не стоит швыряться миллионами, дабы не возбудить аппетиты других футболистов и - особливо - их агентов, но лучше заплатить лишний лям Сальваторе, нежели потом тратить 3-4 на покупку нового, который ещё неизвестно, как заиграет.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№2 Написал: Батька (Сегодня, 10:17) #
  • +2
  •  (6)

в контракте новом до 21 года что то надо выбить получше поэтому пустил утку про Германию ))
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: пантейлемон (Сегодня, 10:15) #
  • -1
  •  (7)

только вчера собирался подписать с народными до 2021 судя по вью -смешно laughing
Регистрация: 21.09.2016
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