Прибыль европейских клубов выросла на €1,5 млрд за два года

Прибыль европейских футбольных клубов выросла на €1,5 млрд за последние два года.УЕФА опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно информации которого футбольные клубы Европы увеличили свою чистую прибыль на 1,5 млрд за последние два года, при этом финансовое превосходство английских команд продолжает расти.Средняя выручка клубов АПЛ в 2015 году составила €220 млн, что почти вдвое больше, чем у занимающих в этом списке второе место немецких команд (чуть больше €135 млн). Клубы испанской Примеры в среднем зарабатывали €100 млн за сезон, а итальянские - менее €100 млн.Выручка команд высшего дивизиона чемпионата России в среднем не превышает €50 млн.Основная доля дохода клубов приходится на продажу прав на трансляции матчей. Контракты с телекомпаниями заключают футбольные ассоциации стран, которые затем распределяют средства между командами.